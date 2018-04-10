2018 ÖSYM sınav takvimi | KPSS - YKS - ALES - DGS - YDS - TUS başvuruları ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, EKPSS, YKS, TUS, DGS, YDS, e-YDS sınavları için başvuru tarihleri yayınlandı. 2018 yılında adaylar girecekleri sınavlarla akademik kariyerlerinde güzel yerlere gelmeye çalışacaklar. İşte, 2018 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri.

KPSS - Kamu Personeli Seçme Sınavı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

2018-KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2018-ALES İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

2018-ALES Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2018-YDS İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018

2018-YDS Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018

Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018

TUS - TIPTA UZMANLIK SINAVI

2018-TUS 1. Dönem

Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018

Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018

Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018

2018-TUS 2. Dönem

Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018

Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018

E-YDS

e-YDS 2018/2 İngilizce

Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018

Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018

e-YDS 2018/3 İngilizce

Sınav Tarihi: 10 Mart 2018

Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018

e-YDS 2018/4 İngilizce

Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018

Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

DGS - Dikey Geçiş Sınavı

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

YKS- Yükseköğretim Kurumları Sınavı

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS - YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav YKS başvuruları sona erdi. Adaylar başvurularını 1-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

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