2018 ÖSYM sınav takvimi | KPSS - YKS - ALES - DGS - YDS - TUS başvuruları ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, EKPSS, YKS, TUS, DGS, YDS, e-YDS sınavları için başvuru tarihleri yayınlandı. 2018 yılında adaylar girecekleri sınavlarla akademik kariyerlerinde güzel yerlere gelmeye çalışacaklar. İşte, 2018 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri.
KPSS - Kamu Personeli Seçme Sınavı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.
2018-KPSS Ortaöğretim
Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018
Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018
2018-KPSS Ön Lisans
Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018
Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018
Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018
2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018
Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018
Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019
2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018
ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2018-ALES İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018
Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018
2018-ALES Sonbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018
Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018
Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018
YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2018-YDS İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018
2018-YDS Sonbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018
Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018
TUS - TIPTA UZMANLIK SINAVI
2018-TUS 1. Dönem
Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018
Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018
Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018
2018-TUS 2. Dönem
Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018
Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018
E-YDS
e-YDS 2018/2 İngilizce
Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018
Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018
e-YDS 2018/3 İngilizce
Sınav Tarihi: 10 Mart 2018
Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018
e-YDS 2018/4 İngilizce
Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018
Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018
DGS - Dikey Geçiş Sınavı
Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018
Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018
YKS- Yükseköğretim Kurumları Sınavı
1. Oturum (TYT)
Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
2.Oturum
Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
YKS Yabancı Dil Oturumu
Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
YKS - YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav YKS başvuruları sona erdi. Adaylar başvurularını 1-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiler.