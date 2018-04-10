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    2018 ÖSYM sınav takvimi | KPSS - YKS - ALES - DGS - YDS - TUS başvuruları ne zaman?

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 18:19 | Son Güncelleme:

    Milyonlarca kişinin hayallerini gerçekleştirmek için beklediği sınavların takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. 2018 ÖSYM sınav takvimiyle birlikte gerek ALES gerekse KPSS sınavına girecek olan adaylar, başvurularını ne zaman yapacaklarını öğrenebiliyorlar. Öte yandan ÖSYM tarafından yayınlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte adaylar YKS ve TYT gibi sınavların başvuru zamanlarını da öğrenebiliyorlar. İşte, 2018 ÖSYM sınav takvimi.

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, EKPSS, YKS, TUS, DGS, YDS, e-YDS sınavları için başvuru tarihleri yayınlandı. 2018 yılında adaylar girecekleri sınavlarla akademik kariyerlerinde güzel yerlere gelmeye çalışacaklar. İşte, 2018 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri.

    KPSS - Kamu Personeli Seçme Sınavı

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

    Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

    2018-KPSS Ön Lisans

    Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

    2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

    Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

    2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

    Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

    ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

    2018-ALES İlkbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

    Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

    2018-ALES Sonbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

    Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

    YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

    2018-YDS İlkbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018

    2018-YDS Sonbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018

    Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018

    TUS - TIPTA UZMANLIK SINAVI

    2018-TUS 1. Dönem

    Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018

    Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018

    Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018

    2018-TUS 2. Dönem

    Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018

    E-YDS

    e-YDS 2018/2 İngilizce

    Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018

    Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018

    e-YDS 2018/3 İngilizce

    Sınav Tarihi: 10 Mart 2018

    Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018

    e-YDS 2018/4 İngilizce

    Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018

    Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

    DGS - Dikey Geçiş Sınavı

    Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

    Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

    Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

    YKS- Yükseköğretim Kurumları Sınavı

    1. Oturum (TYT)

    Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    2.Oturum

    Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    YKS Yabancı Dil Oturumu

    Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    YKS - YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

    Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav YKS başvuruları sona erdi. Adaylar başvurularını 1-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

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