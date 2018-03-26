2018 ÖSYM sınav takvimi | KPSS - YKS - ALES - DGS - YDS - TUS başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri

Hayallerini gerçekleştirmek için sınavlara girecek milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haber ve açıklamalarda. ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı. İşte her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS, ALES, EKPSS, YKS, TUS DGS, YDS, e-YDS sınavları için başvuru, sınav ve sonuç açıklama takvimi...

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME GİRİŞ SINAVI (ALES)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir. Her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından İlkbahar ve Sonbahar'da iki kez düzenlenecek olan ALES'in başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Hatta 2018 İlkbahar ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşte 2018 yılı içinde düzenlenecek ALES'ler hakkında detaylı bilgi...

2018-ALES İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018 - BİTTİ

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

2018-ALES Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından İlkbahar ve Sonbahar'da iki kez düzenlenecek olan YDS'nin başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Hatta 2018 İlkbahar YDS başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşte 2018 yılı içinde düzenlenecek YDS sınavları hakkında bilgiler...

2018-YDS İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018 - BİTTİ

Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018

2018-YDS Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018

Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2018 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte 2018’de düzenlenecek tüm KPSS tarihleri ve başvuru süreçlerine dair önemli detaylar...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

2018-KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM SINAVLARI (YKS)

YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2. Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018 - BİTTİ

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl eylül ve nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. Sınav, Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

2018-TUS 1. Dönem

Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018

Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018 -BİTTİ

Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018 - AÇIKLANDI

2018-TUS 2. Dönem

Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018

Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018

E-YDS

YDS, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nun aldığı kararla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk olarak 7 Nisan 2013 tarihinde uygulanmaya başlanan, Nisan ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen merkezi bir sınavdır. E-YDS ise bu sınavın bilgisayar üzerinden yapılan bir versiyonudur.

e-YDS 2018/2 İngilizce

Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018 - YAPILDI

Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018 - BİTTİ

Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018 - AÇIKLANDI

e-YDS 2018/3 İngilizce

Sınav Tarihi: 10 Mart 2018 - YAPILDI

Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018 - BİTTİ

Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018 - AÇIKLANDI

e-YDS 2018/4 İngilizce

Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018

Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018