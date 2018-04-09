Miraç Mandili ne zaman, ayın kaçında? Miraç ne demek?

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nin ardından gözler Miraç Kandili’ne çevrildi. Ellerin semaya yükseldiği, manevi duyguların her zamankinden daha yoğun hissedildiği Miraç Kandili bizlere, Cenab-ı Hak’kın kullarını sevgi ve rahmet gözüyle görebilme imkânı sunar. Peki 2018 Miraç Mandili ne zaman? Miraç ne demek?

Miraç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleştiğine inanılır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Dua da bir miraçtır ve dua Allah ile kul arasında yüksek bir bağdır; insanın bu dünyadaki yalnızlığını gideren en büyük buluşmadır. Allah’ın sonsuz merhametinin kapısını dua ve niyazla çalmak isteyenler için önemli bir fırsat olan Miraç Kandili’nde camiler dolup taşar, bu özel ve anlamlı günün önemini hatırlatan mesajlar paylaşılır.

Miraç Kandili bu yıl, 13 Nisan Cuma günü ve gecesi ihya edilecektir. Hasretle beklenen bu mübarek gece ibadetlerle geçirilecektir.



MİRAÇ KELİME ANLAMI



Miraç (Arapça: معراج Mi'rāj; ç sesinin Arapçada olmayışı nedeniyle birebir yazım: Mirac), İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. "Yolculuk yapmak" anlamındaki fiilin türevi olan ve "gece yolculuğu" anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Muhammed’in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder.[3] Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır.



GÜNÜMÜZDEKİ YERİ

Miracın gerçekleştiğine inanılan gece "miraç kandili" olarak kutlanır. Bu gece ile ilgili dini konuşmalar ve kutlamalar yapılır, dua ve tesbihat yapılır ve Yasin okunur. İnanca göre Muhammed Miraç’ta kendisine sunulan şarap, bal ve süt dolu üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir. Bu sebeple Anadolu'da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtırlır. Konya'da bu geceye “süt gecesi” de denilmektedir