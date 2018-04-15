2018 makyajı

Truva Ören Yeri’nin, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınışının 20’nci yılı olması nedeniyle bu yılın Truva Yılı ilan edilmesi, Truva Atı’nın kapsamlı bakımdan geçirilmesini sağladı.



Çanakkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince pazartesi başlatılan ve bir hafta süren bakım çalışmalarında bir itfaiye aracı kullanıldı. İlk olarak atın gövdesindeki kapaktan girilerek iç kısmında eskiyen demirler değiştirildi ve iskelet sağlamlaştırıldı. Eksik parçalar tamamlandı. Ardından da dış bakımına geçildi. Kopan halatları yenilenen Truva Atı, itfaiye aracının merdivenine çıkan bir işçi tarafından boyandı. Demir iskelet üzerine fiberglas kaplamadan oluşan Truva Atı Heykeli 12.4 metre yüksekliğinde, 6 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda. Toplam ağırlığı 12 ton.



