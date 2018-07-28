Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için kısa bir süre kalması nedeniyle hem tatil hem de tarih konusunda ilişkin araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl 11 günlük uzun bir tatil yapan vatandaşlar, 2018 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini sorguluyor. Özellikle biletlerini uygun fiyatlarla almak isteyenler, sık sık 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman?' gibi soruları gündeme getiriyor.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

Yakın zamandaki diğer resmi tatiller;

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

TÜRKİYE DİYANET VAKFI KURBAN FİYATLARINI BELİRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, şu ifadelerde bulundu;

"Kurbanlarımız kardeşlerimize umut olsun diyor, TDV tarafından bu yıl belirlenen vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 625 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, 'www.diyanetvakfi.org.tr' ve 'bagis.diyanetvakfi.org.tr' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."

Kurban Bayramı’na bir aydan az bir süre kaldı. Hemen herkesin yanıtını aradığı soru ‘Kurban Bayramı 9 gün olacak mı?’ yönünde. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, özellikle turizm sektörü ve tatile çıkacakların beklentisi yüksek. Eğer bu yönde bir karar çıkarsa 17 Ağustos'ta mesainin bitimi ile başlayacak tatil 26 Ağustos pazar akşamı son bulacak. Türkiye turizminin kalbi konumundaki yerlerin başında yer alan Marmaris’te ise hazırlıklar, 9 günlük tatile göre planlandı.

9 GÜNLÜK TATİLE GÖRE HAZIRLIK...

Marmaris'teki turizmciler, Kurban Bayramı'na bir ay kala tatilin 9 gün olacağını düşünerek konaklama tesisleri için planlama yapmaya başladı. Marmaris ve çevresindeki 3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerin yüzde 95'lik doluluk oranına sahip olduğunu belirten turizmciler, belgeli acentelerle erken rezervasyon yapılması konusunda bayram tatilcilerini uyardı.

'ACELE EDİN' ÇAĞRISI

Bayram tatili rezervasyonları için acele edilmesini öneren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Marmaris'in 72 bin yatak kapasitesi mevcut. 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli dediğimiz otellerin yatak kapasitesi 52 bin civarında. Haziran, temmuz ve ağustos ayları yüksek turizm sezonu denilen dönemler. Temmuz itibariyle oteller yüzde 95 dolu. Doluluk Avrupalı, Orta Doğulu, gurbetçi ve Rus turistlerden oluşmakta. Kurban Bayramı için vatandaşlarımızın kalan nitelikli yüzde 5 yatak kapasitesinde açıkta kalmaması için acele etmesi gerekiyor. Turizm Bakanlığı belgeli, daha rahat, ailesiyle istediği tatili yapabileceği otelleri tercih edecek olanlar erken ve belgeli acentelerle rezervasyon yaptırmalı. 20 Ağustos Arife ile 24 Ağustos arası Kurban Bayramı. Geçen yıllarda olduğu gibi 9 veya 10 günlük tatil bekliyoruz. Tesislerimizde tüm planlamalar 9 ve 10 günlük olarak yapıldı" dedi.

'DOLANDIRILMAYIN' UYARISI



Tatilcilerin dolandırılmaması için uyarıda bulunan Kırlı, "Fishing olarak adlandırılan oltalama denilen dolandırma yönetimi mevcut. Özellikle bayram tatilleri öncesi 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin web sayfaları dolandırıcılar tarafından kopyalanıyor. Verilen hesaplara para yatırılıyor. Vatandaş, oteli arayıp rezervasyonunun onayını almayınca dolandırıldığını tatile geldiğinde anlıyor. Bu tür dolandırılmaların önüne geçmek için belgeli turizm acenteleri ile rezervasyon yaptırarak otel yetkililerinden teyit almalılar. Nitelikli ucuz otel reklamlarına kanmayın, mutlaka araştırmasını yapın" dedi.

Kurbanlıkların kimlikleri "cep"ten öğrenilebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulaması vatandaşların kullanımına açıldı.

Kurban Bayramı yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı da bilgilendirme, kontrol ve denetleme çalışmalarına hız verdi. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için teknolojiyi ön plana çıkaran Bakanlık, bunun için birçok platformu vatandaşların kullanımına sundu. AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Veteriner Bilgi Sistemi'ne (TÜRKVET) kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlık tarafından "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası hazırlanarak kullanıma açıldı. Söz konusu bilgiler e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Bakanlık tarafından ayrıca hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin aranabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulaması geliştirilerek kullanıma açıldı. Söz konusu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod okutularak ya da küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.

Öte yandan, kurbanlık hayvan sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan kurban rehberi güncellendi. 500 bin rehber, 50 bin afiş bastırılarak il müdürlüklerine dağıtılmaya başlandı. Rehberde HaySag mobil uygulaması hakkında bilgilere de yer verildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan rehberde, kurban edilebilecek hayvanların özellikleri, sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini için önemli bilgiler bulunuyor.

Rehberde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riskine karşı alınması gereken tedbirler, uyulması gereken kurallar ve hayvan sahiplerinin sorumluluklarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Kurbanlıkların bakım ve beslenmesine ilişkin bilgilerin yanı sıra bunları alacak kişilerin, hayvanların besi durumunu tespit edebilmesi için püf noktalar da rehberde dikkati çekiyor.

Rehberde, kurbanlık hayvanların nakliye ve dinlendirilmesiyle kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, gerekli dini merasim bilgileri, deri yüzme ve tuzlama, karkas parçalama, iç organların çıkarılması ve sonrasında tüketmeden önce etlerin dinlendirilmesi ve saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi yer alıyor.

’Paşa’, 21 bin 500 TL’den satışa sunuldu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Erzurum’dan getirilen 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun, 21 bin 500 TL’dan satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı yaklaşırken ilçedeki hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Pazarda en büyük ilgiyi, Erzurum’dan getirilen, ’Paşa’ adlı tosun gördü. 1 ton 50 kilogram ağırlığındaki kurbanlık,21 bin 500 TL’den satışa sunuldu.

Tosunun sahibi Muhammet Yıldız, "Pazarın en büyüğü diyebiliriz. 1 tondan fazla ağırlığa sahip. Arabadan daha değerli bir hayvan. Araba kurban olmuyor, bu kurban oluyor. Zapdetmek biraz zor oluyor. Büyüklüğü görenleri şaşırtıyor. Bakalım satabilecek miyiz?" dedi.

Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre farklılık olmadığını ifade eden Yıldız, "Aynı fiyatlara satış yapıyoruz. 25 gün falan burada satışa devam edeceğiz. Alana, satana Allah hayırlı etsin. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz" diye konuştu.

Hayvan pazarında "kurban" hareketliliği

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı Ankara'nın Çubuk ilçesindeki canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.



Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü Yolu üzerindeki hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş ile canlı hayvan pazarına giderek, kurban almak isteyen vatandaş ve besicilerle görüştü.

Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hayvan pazarında yoğunluğun her geçen gün arttığını, hem alıcının hem de satıcının memnun olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda büyük yoğunluk yaşandığına şahit olduklarını dile getiren Acehan, tüm Başkentlileri kurbanlıklarını almak için Çubuk'a davet etti.

Başkan Acehan, ilçedeki canlı hayvan pazarının İç Anadolu’ya hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de geldik, burada gördük Kurban Bayramı öncesi gerçekten çok büyük yoğunluk var. Alım ve satımlar maşallah gayet iyi düzeyde gidiyor. Kurbanlık alımı için Ankara'daki 5,5 milyon hemşehrimizi Çubuk'a davet ediyoruz. İlçemizde hem besicilerin kendi hayvan alım yerlerinden hem de kendi hayvan pazarımızdan kurbanlıklarını seçmelerini ve gönül rahatlığıyla almalarını istiyoruz. Çünkü pazara giren tüm hayvanlar veteriner kontrolünden geçerek alıcılarıyla buluşmaktadır."

Pazar içerisinde yapımı devam eden kesim yerini de inceleyen Acehan, vatandaşların kurbanlıklarını, adaklarını kesebilecekleri modern bir kesim yerini Kurban Bayramı'na kadar yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.