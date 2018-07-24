2018 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili planları 9 gün olarak planlanıyor..

Kurban Bayramı tatili için plan yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih detaylarını araştırmaya başladı. Normal şartlar altında arefe günü dahilinde toplam 5 gün süren Kurban Bayramı tatili, bu yıl tamamının hafta içine denk gelmesi dolayısıyla özellikle kamu çalışanlarının merakla araştırdığı husus oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? İşte, 2018 yılının Kurban Bayramı tatil detayları ve kurbanlık fiyatları hakkında bazı bilgiler

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başlarken vatandaşların planlarını uygulamaya yönelik araştırmaları devam ediyor. İslam dininin buyrukları arasında yer alan Kurban Bayramı, bu yıl da huşu içerisinde idrak edilecek. Kurban Bayramında memleket ziyareti ya da tatil planı yapmak isteyen birçok kişi ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vereceği tatil günü bilgilerine göre planlarını şekillendirecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

Yakın zamandaki diğer resmi tatiller;

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

TÜRKİYE DİYANET VAKFI KURBAN FİYATLARINI BELİRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, şu ifadelerde bulundu;

"Kurbanlarımız kardeşlerimize umut olsun diyor, TDV tarafından bu yıl belirlenen vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 625 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, 'www.diyanetvakfi.org.tr' ve 'bagis.diyanetvakfi.org.tr' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."

Kurban Bayramı’na bir aydan az bir süre kaldı. Hemen herkesin yanıtını aradığı soru ‘Kurban Bayramı 9 gün olacak mı?’ yönünde. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, özellikle turizm sektörü ve tatile çıkacakların beklentisi yüksek. Eğer bu yönde bir karar çıkarsa 17 Ağustos'ta mesainin bitimi ile başlayacak tatil 26 Ağustos pazar akşamı son bulacak. Türkiye turizminin kalbi konumundaki yerlerin başında yer alan Marmaris’te ise hazırlıklar, 9 günlük tatile göre planlandı.

9 GÜNLÜK TATİLE GÖRE HAZIRLIK...

Marmaris'teki turizmciler, Kurban Bayramı'na bir ay kala tatilin 9 gün olacağını düşünerek konaklama tesisleri için planlama yapmaya başladı. Marmaris ve çevresindeki 3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerin yüzde 95'lik doluluk oranına sahip olduğunu belirten turizmciler, belgeli acentelerle erken rezervasyon yapılması konusunda bayram tatilcilerini uyardı.

'ACELE EDİN' ÇAĞRISI

Bayram tatili rezervasyonları için acele edilmesini öneren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Marmaris'in 72 bin yatak kapasitesi mevcut. 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli dediğimiz otellerin yatak kapasitesi 52 bin civarında. Haziran, temmuz ve ağustos ayları yüksek turizm sezonu denilen dönemler. Temmuz itibariyle oteller yüzde 95 dolu. Doluluk Avrupalı, Orta Doğulu, gurbetçi ve Rus turistlerden oluşmakta. Kurban Bayramı için vatandaşlarımızın kalan nitelikli yüzde 5 yatak kapasitesinde açıkta kalmaması için acele etmesi gerekiyor. Turizm Bakanlığı belgeli, daha rahat, ailesiyle istediği tatili yapabileceği otelleri tercih edecek olanlar erken ve belgeli acentelerle rezervasyon yaptırmalı. 20 Ağustos Arife ile 24 Ağustos arası Kurban Bayramı. Geçen yıllarda olduğu gibi 9 veya 10 günlük tatil bekliyoruz. Tesislerimizde tüm planlamalar 9 ve 10 günlük olarak yapıldı" dedi.

'DOLANDIRILMAYIN' UYARISI

Tatilcilerin dolandırılmaması için uyarıda bulunan Kırlı, "Fishing olarak adlandırılan oltalama denilen dolandırma yönetimi mevcut. Özellikle bayram tatilleri öncesi 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin web sayfaları dolandırıcılar tarafından kopyalanıyor. Verilen hesaplara para yatırılıyor. Vatandaş, oteli arayıp rezervasyonunun onayını almayınca dolandırıldığını tatile geldiğinde anlıyor. Bu tür dolandırılmaların önüne geçmek için belgeli turizm acenteleri ile rezervasyon yaptırarak otel yetkililerinden teyit almalılar. Nitelikli ucuz otel reklamlarına kanmayın, mutlaka araştırmasını yapın" dedi.