2018 KPSS Ön Lisans geç başvuru süreci başlıyor! KPSS geç başvuru işlemleri
2018 KPSS Ön Lisans sınavı için geç başvuru süreci 26 Eylül'de başlıyor. Çeşitli sebepler nedeniyle KPSS Ön Lisans sınavı başvurusunda bulunamayan vatandaşları yakından ilgilendiren geç başvuru süreci ÖSYM tarafından başlatılacak. Söz konusu sınav için geç başvuru hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar şimdi 2018 KPSS Ön Lisans geç başvuru işlemini nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ön Lisans geç başvurusu için son gün ne zaman?
Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlara yönelik, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı için 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında başvurularını yapamayan vatandaşlar için bir kez daha başvuru fırsatı doğdu. İşte, KPSS Ön Lisans geç başvurusu hakkında merak edilen detaylar...
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran ön lisans mezunu vatandaşlar için, Ön Lisans KPSS geç başvuru süreci 26 Eylül'de ÖSYM tarafından başlatılacak.
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2018-KPSS Ön Lisans sınavı geç başvuruları 26.09.2018 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak.
Öte yandan geç başvurucu ücreti ise 90 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Sınava başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: Başvuru sayfası 26 Eylül'den itibaren aktif olacaktır
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; KPSS Ön Lisans sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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