2018 KPSS DHBT sınavı ne zaman?
KPSS ön lisans oturumunun geçtiğimiz hafta tamamlanmasının ardından gözler bu kez 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına çevrildi. Söz konusu sınav için haftalar önce başvurularını tamamlayan ve sınava yönelik hazırlık yapan vatandaşlar, sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 2018 KPSS DHBT sınavı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine yapılacak alımlara yönelik uygulanan DHBT sınavının 2018 etabı için kısa bir süre kaldı. 17 Ekim tarihinde başvuruları sona eren DHBT sınavına dair araştırmalarına hız veren vatandaşlar, net sınav tarihini öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak. Bu sınavın başvurusu 09 Ekim 2018'de başlayıp 17 Ekim 2018'de sona ermişti. Geç başvuru süreci ise 1 Kasım'da tamamlanmıştı.
DHBT ZORUNLU MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.
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