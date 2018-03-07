2018 İş güvenliği sertifika ücreti iş güvenliği sertifikası nasıl alınır? 

İş güvenliği sertifikası almak için ne yapmak gerekiyor? İş güvenliği sertifikası almak için hangi belgeler gerekli?İş güvenliği uzmanlığı sektöründe çalışıp, bu alanda bir gelecek düşünen birçok genç, iş güvenliği sertifikasının nasıl alınacağına dair internette araştırma yapıyor. Bu sektörde bir kariyer hedefleyen adayların bu sertifikayı alması için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Peki iş güvenliği sertifikası nasıl alınır?

İş güvenliği sertifikası nereden alınır? İş güvenliği sertifikası almak için gerekli şartlar neler? İşte iş güvenliği uzmanı olmak için araştırma yapan gençlerin aradığı soruları ve cevapları.İş güvenliği, işçinin çalıştığı ortamda başına gelebilecek her türlü olay sonucunda karşılaşabileceği sağlık sorunlarının minimum düzeye indirilmesi üzerinde çalışılmasıdır.

Çalışma ortamında, sağlığa zararlı şartlar, tehlike analizleri yapılarak ortadan ortadan kaldırılırsa, iş güvenliği sağlanabilir. İş güvenliği sertifikası 3 sınıftan oluşur. Bunlar; A, B ve C sınıflarıdır.

• Çok tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde A sınıfı,• Tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde B sınıfı,

• Az tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde ise C sınıfı sertifika alınabilir. İş güvenliği sertifikasını alabilmek için öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (İSG) girmeniz gerekmektedir. Eğer bu sınavı başarıyla geçerseniz, sınıfınıza göre sertifikanızı alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanları öncelikle bir eğitim sürecinden geçmektedir. Bu eğitim, bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette olan bazı şirketler tarafından verilir. Bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Eğitim programına katılmak için bazı belgeler gerekmektedir:

• Başvuru yapılacak olan kuruma yazılan, T.C. kimlik numarasın ve iletişim bilgilerinizin bulunduğu ıslak imzalı başvuru yazısı.• Uygun alanda lisans eğitimi aldığınızı gösteren diploma.

• A sınıfı programına katılacak olanlar için, B sınıfı belgesi ve bu belgeyle dört yıl görev yaptığınızı kanıtlayan belgeler.• B sınıfı programına katılacak olanlar için, C sınıfı belgesi ve bu belgeyle üç yıl görev yaptığınızı kanıtlayan belgeler.

• T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.Bu belgeleri tamamladıktan sonra uygulamalı eğitimi bitirmelisiniz. Eğitimden sonraki süreçte ise sınava girmelisiniz. Sınav ücreti genellikle 40 TL’dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Sınavda 100 puan üzerinden 70 alan kişiler sınavı geçebilirler. Sınavı geçen kişilerin yapacağı son şey belge almaktır. Belge alabilmek için, eğitim kurumları üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru için gereken belgeler; bakanlığa yazılan dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti, belge ücretinin ödendiğine dair dekont.

Belge ücreti olarak, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına 472 TL yatırılması gerekmektedir.





