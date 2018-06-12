2018 emeklilik hesaplama | Ne zaman emekli olurum?

Uzun yıllar boyunca prim ödeyen ve emekli olma hayali kuran kamu ve özel sektör çalışanları, emekli olacakları tarihi iple çekiyor. Emeklilik yaşını hesaplama işlemini nasıl yapacaklarını bilmeyen vatandaşlar, emekli olacakları tarih hakkında bilgi almak için aramalarına hız verdi. İşte 'Emeklilik tarihi nasıl öğrenilir?' sorusunun yanıtı...

NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.

Emeklilik şartları zaman zaman devlet tarafından yeniden düzenleniyor örneğin; 1999 yılında emeklilik şartları düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenleme sonucunda ise 30 Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65’e çıkarıldı. Ayrıca, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı.

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ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

Emeklilik için başvuru yapan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir.

Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.