21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nun özellikleri neler? 2018 Ekinoks tarihleri

Google’ın 21 Mart İlkbahar Ekinoksu doodle tasarımı ile birlikte ekinoks tarihleri yeniden gündeme geldi. Ekinoks, gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak biliniyor. Baharın gelişini ifade eden yılın ikinci ekinoksu ‘21 Mart İlkbahar Ekinoksu bugün gerçekleşiyor. Peki yıl içerisinde kaç ekinoks var? İlkbahar ekinoksu ne demek? İşte detaylar!

Her yıl Mart ayında ve Eylül ayında bir diğeri sonbahar ekinoksu olarak bilinen iki ekinoks vardır. Gün dönümleri yılın en uzun ve en kısa günlerini işaret ederler, çünkü güneş, ekvatora göre en yüksek veya en düşük noktasına ulaşır. Haziran ve Aralık aylarında gerçekleşen yaz ve kış gün dönümü birbirinin tezatlıklarını ifade eder ve ayrıca yeni mevsimlerin başlangıcına işaret eden bir olaydır. Bugün gerçekleşen 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda gündüz ile gece birbirine eşitlenecek. Güneş ışınları Ekvator’a dik açı ile gelmeye başlayacak ve havalar ısınmaya başlayacak. İlkbahar Ekinoksu, kuzey yarımküredeki ilkbaharın başlangıcına işaret ediyor, bu da daha uzun günlerin yolda olduğu ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yeni başlangıçlar kutlayacağı anlamına geliyor.

DÜNYADA GÜN DÖNÜMLERİNİN KUTLANIŞI

21 Mart İlkbahar Ekinoks'unda antik çağlardan kalma bir dizi festival gerçekleşir.

Eski Hristiyanlık, İsa'nın öldüğüne ve daha sonra yeniden doğduğuna inandığında, Paskalya ile kutlamayı birbirine bağlar.

Maya takvimi, Chichen Itza, Meksika'daki taş basamaklı piramidin bahar ekinoksu ritüelleriyle ünlüdür.

Bir zamanlar insanın kurban edildiği piramit, bir “güneş ışığı yılanı” nın, ekinoksun günündeki basamaklardan aşağı doğru hareket ettiği bir şekilde yapılır.

İspanya'da, ilkbaharın başlangıcında geçen zaman geleneksel olarak ekim mevsimi olduğundan ekim mevsimi olmuştur ve gün ışığı saatleri uzar, böylece ekinler büyür.

Günler, atalara ibadet zamanı olarak görüldüğünden, Japonya hem bayramları hem ulusal bayramlarla kutluyor.

İlkbaharda Hint geleneği getirme geleneği, aynı zamanda festivaller festivali olarak da bilinen Holi festivalidir.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR?

Pek çok astroloji olayı gibi İlkbahar ekinoksu da burçlardaki dengeleri değiştirecek. Bu tarihde Merkür’ün Retro hareketine başlayacak olmasıyla birlikte 12 burcun da hayatında geçişler olacak. Uzman Astrolog Aygül Aydın, 21 Mart’ın burçlara etkisini değerlendirdi.

21 MART'IN BURÇLARA ETKİSİ