2018 ehliyet sınav tarihleri | MEB ehliyet sınav takvimi

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ehliyet sınavları bu yılda belli tarihlerde yapılacak. 2018'de ilk olarak Şubat ayında yapılan ehliyet sınavının devamlarının ne zaman geleceği ise adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2018'de ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? MEB'in 2018 sınav takvimi nasıl. İşte 2018 yılında yapılacak ehliyet sınav tarihleri ve önemli detaylar...

2018 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı içinde yapmayı planladığı MTSKS yani ehliyet sınavlarından ilkini geçtiğimiz 10 Şubat'ta yapmış ve sonuçlarını da kısa süre önce açıklamıştı. İşte MEB'in 2018'de yapacağı diğer ehliyet sınavlarına ait tarihler...

2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Bu yılda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI

Planlanan ve yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacak sınavların sonuçları, www.meb.gov.tr adresinden sınavlardan kısa bir süre sonra duyurulacaktır. Sınava giren sürücü adayları bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını yazarak sonuçlarını görebilecek.

2018 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar. Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak.

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.