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    2018 DİB MBSTS yerleri açıklandı - ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) gerçekleştireceği Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) girecek adayların beklediği haber geldi. 2018-DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) gerçekleştireceği Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ile ilgili detaylar!

    ÖSYM, başvuruları tamamlanan Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ile ilgili duyuru yayımladı. “2018-DİB-MBSTS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı” duyurusuyla adayları bilgilendiren ÖSYM, kritik bir hatırlatmada bulundu:;

    7 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2018-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14:00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

     ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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