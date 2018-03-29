2018 DİB MBSTS yerleri açıklandı - ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM, başvuruları tamamlanan Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ile ilgili duyuru yayımladı. “2018-DİB-MBSTS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı” duyurusuyla adayları bilgilendiren ÖSYM, kritik bir hatırlatmada bulundu:;



7 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2018-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14:00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA