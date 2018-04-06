2018-DİB-MBSTS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

7 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2018-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14:00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
2018-DİB-MBSTS için adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2018 DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018 MBSTS) başvuruları 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. Sınav 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. MBSTS sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde erişime açılacak.