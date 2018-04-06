2018 DİB-MBSTS sınavının ne zaman saat kaçta yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018 MBSTS) başvuruları 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, 2018-DİB-MBSTS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

7 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2018-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14:00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. DİKKAT! 2018-DİB-MBSTS için adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2018 DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018 MBSTS) başvuruları 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. Sınav 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. MBSTS sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde erişime açılacak.