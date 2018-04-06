Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>2018-DİB-MBSTS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

    2018-DİB-MBSTS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 19:01 | Son Güncelleme:

    2018 DİB-MBSTS sınavının ne zaman saat kaçta yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018 MBSTS) başvuruları 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, 2018-DİB-MBSTS sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

    7 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2018-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14:00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    DİKKAT!

    2018-DİB-MBSTS için adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    2018 DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018 MBSTS) başvuruları 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. Sınav 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. MBSTS sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde erişime açılacak.

    Etiketler: sınav saat kaçta , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri