2018 DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

DGS için artık sayılı günler kaldı. Başvuruları 16-24 Mayıs tarih aralığında alınan 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Normal şartlar altında 8 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS erken seçim sürecine denk gelmesi nedeniyle bu tarihe ertelendi.

Sınava kısa bir süre kala sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağı da merak konusu oldu. DGS sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak eden adaylar bu konu hakkında da araştırma yapıyor.

ÖSYM, DGS'nin giriş yerlerini henüz açıklamadı. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

2018 DİKEY GEÇİŞ SINAVI ÖNCESİNDE MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI

2018-DGS hangi sınav merkezlerinde yapılacaktır?

2018-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır.

2018-DGS’ye kimler başvurmalıdır?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır.

Sınava kimler başvurabilir?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet

şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekir mi?

Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

Sınav süresi ne olacaktır?

Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

2018-DGS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2018-DGS: Kılavuz

ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

Bir başvuru merkezinde DGS başvuru işlemi yapması gereken adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir. (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.)

Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM

Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45

katsayısı ile çarpılacaktır.

2018-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafımı nasıl değiştirebilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.

a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,

b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge