2018 bursluluk sınavı ne zaman? PYBS sınav başvuru tarihi belli oldu mu?

Binlerce adayın merakla beklediği 2018 Devlet Parasız Bursluluk Sınavı (PYBS) tarihi resmen açıklandı. Türkiye genelinde yapılacak olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri başvurabilecek. Bursluluk sınavına giren ve bu sınavda başarılı olan öğrenciler, eğitim desteği alacak. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından düzenlenen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için başvurularını geçtiğimiz yıl mart ayında almıştı.

PYBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 takvimine göre PYBS, bu yıl bu yıl 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başvuru tarihiyle ilgili henüz net bir tarih vermeyen MEB’in resmi sayfası üzerinden konuyla ilgili duyuru yayımlaması bekleniyor.



BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?



Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



a.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



b. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.



c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarda öğrenci olmak.



ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası

almamış olmak.



d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.



e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2016 yılı yıllık gelir

toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç geliri bu rakamı geçen öğrencilerin kontenjan durumlarına bakılmaksızın İOKBS başvuruları kabul edilmeyecektir.