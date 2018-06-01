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    2018 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte tarihçesi

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 18:47 | Son Güncelleme:

    Babalar Günü ne zaman kutlanacak sorusu birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Milyonlarca çocuk Babalar Günü'nde babalarını hatırladığını göstermek için hediye araştırmaları yapıyorlar. Peki, Babalar Günü bu yıl ne zaman kutlanacak? İşte o tarih.

    Evrensel günlerden biri olan Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanır. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, yani 2018'de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

    BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

    'Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

    Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

    Etiketler: Babalar Günü ne zaman , gündem
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