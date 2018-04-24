2018 Anneler Günü ne zaman? - Anneler Günü hediye önerileri

Anneler Günü hediyeleri için araştırmalarına başlayan evlatlar, anneleri için en güzel hediyeleri almanın yolunu arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da anneler günü gelmeden önce tüm çocuklar ve vatandaşlar anneler günü hediyelerini hazırlamaya başladı. Peki, Anneler Günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor? İşte, Anneler Günü tarihi.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu sene 13 Mayıs tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

Naif annelere; yazdığınız bir şiirle veya bir çift güzel sözle bile annenizin gözlerinin dolduğunuz görüyorsanız; kavanozunun üzerine duygu dolu mesajınızı yazdırabileceğiniz çikolatalar, ikinizin resmini koyduğunuz bir çerçeve veya en sevdiği çiçeği alabilirsiniz.

Sanatsal annelere; sanatın dünyasında büyülenen bir anneye sahipseniz; resim kursuna kayıt yaptırabilirsiniz, yatak odasına veya evin herhangi bir yerine asabileceği bir tablo, çok gitmek istediği bir tiyatro oyunun biletini alabilirsiniz.

Keyif yapmayı seven annelere; sık yorulan, stresli ve içi rahat durmayan bir anneniz varsa onu kolunuza takıp bir otelin spasına götürebilirsiniz. Veya kendi başına gidebileceği bir yenilenme seansı hediye edebilirsiniz. Evde kullanmak için ise yatıştırıcı sabunlar, kremler ve banyo köpükleri alabilirsiniz.

Spor tutkunu annelere; spor salonundan çıkmayan, arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye bayılan bir anneniz varsa ona spor yaparken kullanabileceği eşyalar hediye edebilirsiniz. Spor çantası, eşofman takımı, ayakkabılar veya termal taytlar annenizin hoşuna gidebilir.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.