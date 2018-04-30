2018 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü, annelik, anne bağları ve annelerin toplumdaki yerinin hatırlatıldığı bir gün. Tarihi Anneler Günü, karşılıksız sevgisinden emin olduğumuz annelerimize duyduğumuz minneti dile getirmek için bir vesile oluyor. Bu özel gün öncesinde hem vatandaşlar hem de markalar çeşitli hazırlıklar yapıyor.

Dünyanın birçok yerinde geçerli olan ancak tarihi farklılıklar gösterebilen Anneler Günü, aralarında ABD, Kanada, çoğu Avrupa ülkesi, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Çin, Japonya, Filipinler ve Güney Afrika’nın yer aldığı birçok ülkede mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Anneler Günü, Kosta Rika (15 Ağustos, Göç Günü ile aynı gün), Gürcistan (3 Mart), Samoa (Mayıs ayının ikinci pazartesi) ve Tayland (12 Ağustos) gibi ülkelerde yıllık bir resmi tatildir.

Birleşik Krallık'ta 11 Mart Pazar günü kutlanan Anneler Günü, ülkemizde ise bu yıl 13 Mayıs’a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü’nün kutlamalarının kapsamı ülkelere göre büyük ölçüde değişir. Bazı kaynaklara göre, Anneler Günü kutlamaları, eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Anneler Günü'nün günümüz kökenleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneği kurmak için önemli olan iki kadına - Julia Ward Howe ve Anna Jarvis'e atfedilebilir. 1870 yılında Julia Ward Howe, Anneler Günü'nü her yıl kutlamak için çağrıda bulundu. Diğer kaynaklar, Juliet Calhoun Blakely'in 1800'lerin sonunda, Albion, Michigan'da Anneler Günü'nü başlattığını söylüyor.

Amerika’da tatil ilan edilen bu özel güne, diğer ülkeler ve kültürler tarafından kabul edildiğinde (dini, tarihi ya da efsane) farklı anlamlar verildi ve farklı tarihlerde kutlanmaya başlandı. Birleşik Krallık'ta, başlangıçta dine bağlıydı, ancak kiliseye olan bağlantılarını yitirdi. Birçok kişi, Anneler Günü'nün çiçek mağazaları, kuyumcu mağazaları, hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, oteller ve mağazalar reklam kampanyaları ve bu etkinlik için özel fırsatlarla büyük ölçüde ticarileştiğine inanıyor