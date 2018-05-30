2018-ALES İlkbahar Dönemi sonuçları açıklandı.. İşte ÖSYM'den gelen o duyuru

ALES sonuçları açıklandı.. ÖSYM takvimine göre 7 Haziran'da açıklanması beklenen sınav sonuçları, lisansüstü programlara başvuruların başlaması dolayısıyla erken açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) İlkbahar dönemi sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.



ALES'e 304 bin 821 aday başvurdu. Sınav ÖSYM Başkanlığının yeni uygulamasıyla ilk kez 81 ilde yapıldı. 50 sayısal ve 50 sözel toplam 100 sorunun adaylara yönetildiği sınavda sayısal test ortalaması 16,3 ve sözel test ortalaması 28,97 olarak gerçekleşti.

ÖSYM, ALES sonuçlarını önce sosyal medya hesabı ardından resmi sayfası üzerinden duyurdu. Resmi sayfadan yapılan duyuruda; "6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES İlkbahar Dönemi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 16.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

ALES sonuçlarının 30 Mayıs’ta (bugün) açıklanması sürpriz oldu. ÖSYM’nin 2018 iş takviminde sonuçların 7 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti.

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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

ALES SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır.

Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.