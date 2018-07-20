2018-2019 yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takviminde yer aldı. Binlerce kişinin planlarına yön vermek için net tarih bilgisini öğrenmek istediği okulların açılacağı gün, bu yıl 17 Eylül Pazartesi gününe denk gelecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

ÇOCUĞU OKULA BAŞLAYACAK OLANLAR DİKKAT

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak anne babalar farklı bir heyecan yaşıyor. Çocuğunun okula alışma sürecinin nasıl olacağını merak ederken, onları eğitim öğretim hayatına hazırlamaya çalışıyorlar. Uzmanlar ise, tatilde çocukları okuryazar yapabilmek ve birinci sınıfa hazırlamak için ailelere bazı önerilerde bulunuyor. Uğur Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü’ye göre ilk adım, çocuklarla birlikte kendi adını yazıp harflerle tanışmalarını sağlamak. Güçlü’nün diğer önerileri şöyle:

İLETİŞİM KURMA KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

Bir yetişkin gibi okumaları ve yazmaları beklenmese de çocukların okul öncesi okuryazarlık pratiği yapması gerekiyor. Ailelerin, çocuklarıyla birlikte hareket edebilecekleri en ideal zamansa, okula başlamadan önceki yaz tatili. Çocukların erken okuryazarlığı öğrenmesindeki amaç, harfleri gördüğü zaman tanıması ve o sesi çıkarabilmesi. Bu dönemde okuma yazmanın, soldan sağa doğru olduğunun da öğretilmesi gerekiyor. Okula ilk kez başlayacak çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri adına anne ve babalara büyük sorumluluk düşüyor. Erken okuryazarlık; çocuğa sadece harf becerisi değil, konuşma, kendini ifade etme, öğrenme ve iletişim kurma kolaylığı sağlıyor. Veliler bu süreçte çocuklarının kendileriyle, arkadaşlarıyla, yeni tanıştığı insanlarla daha kolay ve özgüvenli bir şekilde iletişim kurduğunu gözlemleyecektir.

ÇOCUĞUNUZUN ADINI YAZMAKLA BAŞLAYIN

İlkokula başlayan öğrencilerimizde de gözlemlediğimiz gibi harfleri öğrenmeye başladıklarında en çok kendi isimlerini, sonrasında anne ve babalarının isimlerini yazmak onları çok mutlu ediyor. Bebek yaşlardan beri duymaya alıştıkları ismi yazmayı öğrenmek onlar için kalıcı olacağından çalışmalara bu adımdan başlanabilir. Okumayı sökene kadar ona ilk defa duyacağı kelimeler içeren yazılar okunması hem anlamını merak etmesine hem de içinde bir an önce yazma isteği uyanmasına yardımcı olacak. Anlayacağı ve takip edebileceği şekilde yazılar yazmak, harf kavramını anlamasını sağlayacaktır.

SAYILARI DA TANIMALI

Tabi, bu eğitimde sadece harflere değil sayılara da aşina olması doğrultusunda pratikler yapılmalı. Örneğin bir market oyunu oynayarak, çocuğa evdeki buzdolabında kaç yumurta olduğu sayarak gösterilip ondan da tek tek sayması istenebilir. Bir alışveriş listesi oluşturularak birlikte yazılabilir. Böylece onun, sayıları öğrenirken eğlenmesi ve bir mesleği de tanıması sağlanabilir.