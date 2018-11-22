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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.11.2018 - 20:33, Son Güncelleme:

2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlıyor? 15 tatil için geri sayım başladı

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2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlıyor? 15 tatil için geri sayım başladı

2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrencinin merak içinde araştırdığı ve sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayacağını ve biteceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlıyor? İşte o tarih.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018-2019 yeni yıl iş takvimiyle birlikte okulların ne zaman sömestr tatiline gireceği belli oldu. Yoğun sınav temposunu bir kenara bırakıp bir an önce dinlenmek isteyen öğrenciler, 15 tatilin geleceğini zamanı bekliyor. Peki, 2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlıyor? İşte o tarih.

İŞTE SÖMESTR TATİLİ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

SINAVLARDA DERECE YAPANLARA MADDİ DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçesi sunumunda yaptığı konuşmada, ’Şartlı Eğitim Yardım’ındaki yeni düzenlemeler ve yeni sosyal yardım programları hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

Şartlı Eğitim Yardımını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 TL, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL nakdi destek sağlayacağız.

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