2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlıyor? 15 tatil için geri sayım başladı
2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrencinin merak içinde araştırdığı ve sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayacağını ve biteceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlıyor? İşte o tarih.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018-2019 yeni yıl iş takvimiyle birlikte okulların ne zaman sömestr tatiline gireceği belli oldu. Yoğun sınav temposunu bir kenara bırakıp bir an önce dinlenmek isteyen öğrenciler, 15 tatilin geleceğini zamanı bekliyor. Peki, 2018-2019 Sömestr tatili ne zaman başlıyor? İşte o tarih.
İŞTE SÖMESTR TATİLİ TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
SINAVLARDA DERECE YAPANLARA MADDİ DESTEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçesi sunumunda yaptığı konuşmada, ’Şartlı Eğitim Yardım’ındaki yeni düzenlemeler ve yeni sosyal yardım programları hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, şunları söyledi:
Şartlı Eğitim Yardımını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 TL, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL nakdi destek sağlayacağız.
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