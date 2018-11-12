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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.11.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş alımı | Başvuru şartları neler?

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2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş alımı | Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, sözleşmeli olarak 1457 uzman erbaş istihdam edecek. Söz konusu alımlara yönelik detaylar, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden ilan edildi. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı uzman çavuş alımı başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branşında 1.457 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecek. Kurumun yayınladığı ilana göre ön başvurular 8-29 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak. İşte, 2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş alımı hakkında merak edilen tüm detaylar...

ÖN BAŞVURULAR BAŞLADI

Uzman erbaş alımı ön başvuruları www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak.  Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ADAYLARA TEBLİGAT YAPILMAYACAK

Seçme sınavları tarihleriwww.jandarma.gov.tr internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiştirilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI VE KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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