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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.11.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

2014'ün en önemli keşifleri arasındaydı! Su çekilince ortaya çıktı

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Bursa'nın İznik ilçesinde "su altı arkeoloji müzesi" olacağı açıklanan, bin 500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edilen bazilikanın kalıntıları gölün çekilmesi ile su üzerine çıktı.

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  • Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktı
  • Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktı
  • Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktı
  • Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İznik Gölü'nün 20 metre açığında 2 metre derinlikte bulunan ve bin 500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edilen tarihi bazilika, Amerika Arkeoloji Enstitüsü’nün (Archaeological Institute of America) tarafından “2014 Yılının En Önemli 10 Keşfi” arasında gösterilmişti.

Türkiye’nin ilk su altı arkeoloji müzesi olacağı açıklanan bazilikanın kalıntıları İznik Gölü'nde yaşanan kuraklığın ardından su üzerinden görülmeye başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesiyle ortaklaşa sürdürülen kazı faaliyetlerinin ardından Türkiye’nin ilk su altı arkeoloji müzesi olması için projesi hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan bazilikanın su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceğini açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Turistler yeni tecrübeler istiyor. Tarihin ilk turistleri olan İskoç şövalyeleri, İznik bazilikasını ziyaret etmelerinin işareti olarak su altı bazilikasına mühür bırakmış. Turist, şova düşkün olduğu için eko-turizm ve doğa sporları turizmine ağırlık verip, yeni turizm rotaları ortaya çıkaracağız" dedi.

İznik Gölü'nde tarihin en fazla su çekilmesinin yaşandığı bugünlerde su altında olan tarihi bazilikanın kalıntıları su üzerinden görülmeye başlandı. Bazilikayı görmek için İznik’e gelen fakat su altında olduğu için göremeden giden ziyaretçiler, artık bazilika kalıntılarını görebiliyorlar. İznik Gölü'nde yaşanan çekilme bu hızla devam ederse 1-2 sene içerisinde su altındaki bazilikanın tamamen su üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

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