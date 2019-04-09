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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.04.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'

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'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, tanık Serhat Araç, 2012'de örgüte ait evde "abi" olduğunu bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin tanık olarak dinlediği Adem Mamur, sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Kabaoğlu'nu 2002-2006 yıllarında Selçuk Üniversitesi gıda mühendisliği bölümünde okurken tanıdığını söyledi.

Eğitim hayatı boyunca örgüte bağlı evlerde kaldığını belirten Mamur, "Mehmet Kabaoğlu da Konya'nın Selçuklu ilçesinde örgüte ait 2 evde kaldı. Şehir ve bölge planlamayla ilgili bir bölümde okuyordu. Ev sorumluluğu da yaptı diye hatırlıyorum. Sanırım 2003 yılında. Kendisiyle 2006 yılına kadar görüştük." diye konuştu.

Sanık Kabaoğlu ise Adem Mamur'u tanımadığını, aynı dönemde üniversite okumadıklarını öne sürdü.

Tanık Sercan Gürleyen ise sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Sezgin ile aynı lisede okuduklarını, Sezgin'in bir üst sınıfta bulunduğunu söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'de örgüte ait bir eve ders çalışma maksadıyla gittiğini anlatan Gürleyen, okuldan tanıdığı Sezgin'i evde de gördüğünü kaydetti.

Sezgin ise Gürleyen'i tanımadığını ileri sürdü.

Tanık Süleyman Çağlayan da sanıklardan Musa Kılıçaslan ile İstanbul'da 6 ay örgüt evinde beraber kaldıklarını belirtti.

Tanık Serhat Araç ise 2013'te Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğunu, 2012'de örgüte ait evde "abi" olduğunu bildirdi.

Sanıklardan eski astsubay İsmail Hakkı Avuç'u tanıdığını savunan Araç, "Avuç, Mayıs 2012'de lise son sınıf talebe mesulü olan Şahin adlı kişi tarafından sorumlu olduğum eve getirildi. Başka bir gruptaydı, bizim grupla birleştirildi. Daha sonra Balıkesir'de astsubay okulunu kazandı. Balıkesir'de de 2 haftada bir görüşüyorduk." dedi.

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