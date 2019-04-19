‘2012 KPSS soruları matbaadan sızdı’
FETÖ üyeliği ile suçlanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir sorgusunda hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, “FETÖ üyesi değilim, hayatımın hiçbir döneminde bağlantım olmadı. Tüm işlemlerimi devletin tüm kademeleriyle uyum halinde yaptım” dedi.
Demir, FETÖ tepe yönetimindeki 5 kişiyle 121 telefon irtibatının bulunmasına ilişkin olarak da “ÖSYM başkanlığım öncesindeki döneme aittir, akademik görüşme, bayramlaşma gibi insani temaslardır” savunması yaptı. 8 Nisan’da gözaltına alınan Demir, 17 Nisan’da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Demir savcılık sorgusunda, 2012 KPSS’deki kopya iddialarıyla ilgili olarak şunları belirtti:
‘SIZDIRMA LOKAL’ SAVUNMASI
“Medyada yayınlanan soru kitapçıklarının matbaadan soru kitapçığı oluşumundan hemen sonra bir USB’ye kaydedildiği ve Diyarbakır’a giden kutuların altına iliştirildiği kanaatindeyim. Matbaada çalışan arkadaşlar ikinci gün soruları detaylı inceleme aşamasında çok sayıda değişiklikler yapmışlar ve bu değişiklikler medyada yer alan soru kitapçıklarında yer almamaktadır. Sınava 1 milyon 400 bin aday katılmıştı. Yapılan soru sızdırılmasının lokal olduğunu, sınırlı kaldığını tespit ettiğimiz için sınav iptal edilmedi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayıldı ve haklarında adil işlem yapıldı.”
Soru havuzuna yetkisi olmayan personelin erişip erişmediği konusunda bilgisi olmadığını da iddia eden Demir, “Programı yapan kişinin soru havuzuna erişimi yetkisi olmaması lazım. Bu programın açığı olmaması lazım. Varsa da bilgim yok. Soru hazırlama birimindeki tüm yazılımlar, teknik şartname TÜBİTAK tarafından yapıldı. Güvenlik açığı varsa bilgim yoktur” dedi.
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