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    2008'de İstanbul'da sulara gömülmüştü... Böyle geri dönüyor

    İSTANBUL (AA)
    20.05.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Karaköy'ün yeni akıllı yüzer iskelesini yakında hizmete sunacak.

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    • 2008de İstanbulda sulara gömülmüştü... Böyle geri dönüyor
    • 2008de İstanbulda sulara gömülmüştü... Böyle geri dönüyor
    • 2008de İstanbulda sulara gömülmüştü... Böyle geri dönüyor
    • 2008de İstanbulda sulara gömülmüştü... Böyle geri dönüyor

    Belediyeden alınan bilgilere göre, şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen Karaköy İskelesinin yerine yenisi yapıldı. Tuzla'daki bir tersanede inşa edilen 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskele, iç donanımının yapılması için Haliç Tersanesi'ne getirdi. İskelenin ince imalatları Haliç tersanesinde tamamlandı. Kadıköy ve Üsküdar seferlerinin yapıldığı ancak lodos sebebiyle batması üzerine yerine geçici yüzen dubaların konulduğu Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan yeni akıllı yüzer iskele yakında hizmete alınacak. İskele, çok amaçlı salonu ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılmasını sağlayacak. İskelede, Tarihi Yarımadayı ve Boğaz'ı görebileceği kitap kafe, 151 metrekare kapalı alan ve 90 metrekare üstü kapalı terası ile yolculara hizmet verilecek.

    Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen yeni yüzer iskele de gemi sacı ve gemi üretiminde kullanılan profiller kullanıldı. İskele de 22 adet balast tankı, pis su ve tatlı su tankları mevcut. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele, 81 metre boyunda, 27,6 metre eninde 3,5 metre yükseklikte. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7,5 metre olan iskele, yaklaşık 2 bin ton ağırlığında ve toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor. İskelede, sancak ve deniz tarafından aynı anda 3 vapur yanaşabilecek. İskelenin elektrik sistemi, 2 adet güçlü jeneratör sistemi ile beslenecek. Eski iskelenin formu kullanılarak, denize doğru düşey olarak tasarlanan iskele, şehrin denizden siluetine yapacağı etkiyi minimum seviyede tutuyor.

    Etiketler: iskelet , IBB , gündem
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