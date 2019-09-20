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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri2005 yılında kaybolmuştu! Ailesi 14 yıldır Eymen'e kavuşmak için bekliyor
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20.09.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

2005 yılında kaybolmuştu! Ailesi 14 yıldır Eymen'e kavuşmak için bekliyor

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2005 yılında kaybolmuştu! Ailesi 14 yıldır Eymen'e kavuşmak için bekliyor

Eskişehir'de 2005 yılında 4 yaşındayken anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan Tarık Eymen Uslu'nun ailesi, 14 yıldır çocuklarına kavuşmak için bekliyor.

Tarık Eymen Uslu'nun babası Önder Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolmasının üzerinden 14 yıl geçtiğini belirterek geçen sürede her türlü araştırmanın yapıldığını anımsattı. Eymen'in kaybolmasının ardından ailesinin her türlü acıyı yaşadığını ifade eden Uslu, şöyle konuştu.

"Şu an Eymen genç bir çocuk. Ergenlik yaşında. Çocukluğunda bir Eymen ismi, Eskişehir, bir aile, bir ağabey, bir abla hatırlıyorsa ve araştırma yapabilecek bir durumdaysa onu bekliyoruz. Evladımızın bize ulaşabilme ihtimalini düşünüyoruz. Çocukluğundaki bir hatıradan da yola çıkabilir. Biz artık, Eymen'in bize dönmesini bekliyoruz. Olayın yaşandığı gün bir görgü tanığı ya da olayı gerçekleştiren kişilerden biri mutlaka vardı. O gün korktukları için konuşamamış olabilirler. Onların içlerindeki vicdana sesleniyorum. Bugün vicdan sahibi, yüreği sızlayan bir insan olarak bize bir şeyler söylesinler. Yılların acısı hala içimizde."

2005 yılında kaybolmuştu Ailesi 14 yıldır Eymene kavuşmak için bekliyor

Uslu, Eymen'in kaybolduğu günden bu yana emniyetin kriminal çalışmaları sonunda fotoğraflarının belli dönemlerde yaşlandırma tekniğiyle yaşına uygun olarak yenilendiğini anlatarak "Eymen'in kaybolduğu dönemdeki fotoğrafı emniyet tarafından özel teknikler yaşlandırılarak 6 yaş, 11 yaş ve 13 yaş robot resimleri gerekli yerlere ulaştırıldı. Çok büyük umutlarla gittiğimiz yerlerden bitik olarak döndük." dedi.

 

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