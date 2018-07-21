200 TL'yi buluyor! İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.07.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

200 TL'yi buluyor! İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenler

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200 TL'yi buluyor! İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenler

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik detayı binlerce gence kışla kapısını aralayacak. Peki düzelemeden yararlanacakların 28 günlük askerlik için nelere ihtiyacı olacak. İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi…

Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında askere alınması beklenen 1.3 milyon kişi askeri malzeme satan esnafı da hareketlendirecek. Ortalama ekonomik bir asker çantasının maliyeti 200 TL'yi buluyor. Çantanın içerisinde ise faniladan çoraba, asma kilitten para cüzdanına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi…

3 adet yarım kollu fanila 18 TL

3 adet İç çamaşırı 27 TL

3 adet bot çorabı 15 TL

Tıraş çantası 1 adet – 4 TL

Postal için asma kilit 1 adet – 5 TL

Genel kullanım için asma kilit 1 adet – 5 TL

Ortopedik bot postal iç tabanlık 1 çift – 6 TL

Vatka 1 çift (Bot içinde topuk desteklemek için) – 3 TL

Bot boyası 1 adet - 3 TL

Bot fırçası 1 adet – 5 TL

Pudra 1 adet (Talk pudrası ayak bakımı için) – 12 TL

Para cüzdanı (Boyuna Takılır) 1 adet – 4 TL

Temiz çamaşır torbası 1 adet – 5 TL

Kirli çamaşır torbası 1 adet – 5 TL

Çamaşır filesi 1 adet -5 TL

Sabun ve kutusu 1 adet -7 TL

Çatal iğne 12 adet – 3 TL

Dikiş seti 1 adet – 4 TL

Diş fırçası 1 adet – 10 TL

Diş macunu 1 adet - 8 TL

Tırnak makası 1 adet – 10 TL

Tıraş köpüğü 1 adet – 11 TL

Traş bıçağı 6'lı Paket – 17 TL

El yüz kremi 1 adet – 8 TL (YENİ ŞAFAK)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.07.2018)
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