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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

200 milyonluk vurguna 11 bin yıl istendi

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
200 milyonluk vurguna 11 bin yıl istendi

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Hippara’ adı altında ‘piramit’ satış sistemi kurarak yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlenen bir şebeke hakkında binlerce yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

İddianameye göre, dolandırıcılığın merkezindeki Hipper A.Ş isimli şirket 22 Şubat 2017’de Eskişehir’de 1 milyon sermaye ile Muhammed Satıroğlu tarafından kuruldu. 25 Eylül’de de Sadun Kaya şirketin yüzde 49 hissesini alarak ortak oldu. Gösterişli toplantı ve organizasyonlar yapılarak ‘Hippara’ adında sanal para üretileceği vaadiyle katılımcılar toplanmaya başlandı. İlk 13 aylık süreçte ödemeler vaat edilen şekilde yapıldı. Böylece binlerce katılımcı şirkete gelmeye başladı. Güven oluşturmak için Sadun Kaya’ya ait şirketlerin bilançoları katılımcılara gösterildi. Her bir katılımcının en az bin 500 veya 2 bin liralık paketler almasına dayanan sistemde paralar Kaya’nın Kıbrıs’taki hesabına gidiyordu. Şebnem Schaefer ve İpek Tanrıyar gibi ünlü isimlerin sunuculuk yaptığı organizasyonlarla daha cazip hale getirilen sürecin sonunda savcının deyimiyle binlerce ‘fırsat avcısı’ mağdur oldu.

‘HER ZAMAN KASA KAZANIR’

36 kişinin sanık olduğu iddianamede örgüt yöneticileri olduğu belirtilen Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu’na ‘suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık yapmak’ suçlarından her bir mağdur için ayrı ayrı ceza olmak üzere toplamda 11 bin 766’şar yıl hapis cezası istendi. Savcının “Bahiste bir söz vardır: Her zaman kasa kazanır! Piramit sistemlerde de her zaman kasa ve kasa sahibinin yakın çevresi kazanır” değerlendirmesi de iddianameye girdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.12.2018) – 2
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Musa KESLER
Musa KESLER
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