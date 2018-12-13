200 milyonluk vurguna 11 bin yıl istendi
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Hippara’ adı altında ‘piramit’ satış sistemi kurarak yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlenen bir şebeke hakkında binlerce yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.
İddianameye göre, dolandırıcılığın merkezindeki Hipper A.Ş isimli şirket 22 Şubat 2017’de Eskişehir’de 1 milyon sermaye ile Muhammed Satıroğlu tarafından kuruldu. 25 Eylül’de de Sadun Kaya şirketin yüzde 49 hissesini alarak ortak oldu. Gösterişli toplantı ve organizasyonlar yapılarak ‘Hippara’ adında sanal para üretileceği vaadiyle katılımcılar toplanmaya başlandı. İlk 13 aylık süreçte ödemeler vaat edilen şekilde yapıldı. Böylece binlerce katılımcı şirkete gelmeye başladı. Güven oluşturmak için Sadun Kaya’ya ait şirketlerin bilançoları katılımcılara gösterildi. Her bir katılımcının en az bin 500 veya 2 bin liralık paketler almasına dayanan sistemde paralar Kaya’nın Kıbrıs’taki hesabına gidiyordu. Şebnem Schaefer ve İpek Tanrıyar gibi ünlü isimlerin sunuculuk yaptığı organizasyonlarla daha cazip hale getirilen sürecin sonunda savcının deyimiyle binlerce ‘fırsat avcısı’ mağdur oldu.
‘HER ZAMAN KASA KAZANIR’
36 kişinin sanık olduğu iddianamede örgüt yöneticileri olduğu belirtilen Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu’na ‘suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık yapmak’ suçlarından her bir mağdur için ayrı ayrı ceza olmak üzere toplamda 11 bin 766’şar yıl hapis cezası istendi. Savcının “Bahiste bir söz vardır: Her zaman kasa kazanır! Piramit sistemlerde de her zaman kasa ve kasa sahibinin yakın çevresi kazanır” değerlendirmesi de iddianameye girdi.
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