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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)
13.12.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

200 metre yürüyüp yardım istemişti... Birhat için kan çağrısı

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200 metre yürüyüp yardım istemişti... Birhat için kan çağrısı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, köprüden, yük treninin vagonunun üzerine atlaması sonucu yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan Birhat Elitaş’ın (13) sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Anne Asya Nafiye Elitaş, yaşaması mucize olarak görülen oğlunun yaklaşık 50 ameliyat geçireceğini belirterek, kan bağışı için yardım istedi.

Bandırma'da 28 Kasım günü, köprüden yük treninin üzerine atlayan 2 arkadaştan yüksek gerilim hattında akıma kapılan Birhat Elitaş ağır yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Elitaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların yaşaması için çok az şans verdiği Birhat Elitaş, tedavilere cevap vermeye başladı. Babasını 10 yıl önce kaybeden Birhat Elitaş'ın vücuduna deri parçaları eklenecek, aylarca sürecek tedavi sonrasında da yüksek gerilimin organlara zarar verip vermediği gözlemlenecek.

200 metre yürüyüp yardım istemişti... Birhat için kan çağrısı

​Oğlunun yanından ayrılmayan 3 çocuk annesi Asya Nafiye Elitaş, sürekli olarak kana ihtiyaç olduğunu belirterek, 0 RH (+) kan grubu olan vatandaşlardan yardım istedi. Asya Nafiye Elitaş, oğlunun yaşamasının mucize olduğunu, ikinci mucizeyi de doktorlar ve kan verecek insanlar sayesinde yaşamak istediğini belirterek, "Oğlum arkadaşıyla yük vagonunun üzerine çıkmış ve yüksek gerilime kapılmış. Arkadaşına bir şey olmamış ve korkarak kaçmış. Öldü sanılan oğlum 2 saat düştüğü yerde baygın yattıktan sonra kalkıp 200 metre yürüyerek yardım istemiş. Saatler sonra hastaneye götürüldü ve yaşaması zor denildi ama 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor ve konuşmaya, yemek yemeye başladı. Doktorlar gidişattan umutlular ama yanan derilerin temizlenmesi ve deri eklenmesi gerekiyor. Bu da yaklaşık 50 ameliyat demek ve aylarca sürecek tedaviyi gerektiriyor. Her operasyonda kan verilmesi gerekiyor. Bu nedenle 0 RH (+) kana ihtiyacımız var. Bağışçılar Kızılay'a giderek oğlumun adına kan verebiliyorlar" dedi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.12.2018)
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