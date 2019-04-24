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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bedir ALTUNOK/DHA
24.04.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

200 metre uzağa fırladı! Ortalık savaş alanına döndü...

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200 metre uzağa fırladı! Ortalık savaş alanına döndü...

Kars'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan süt ve süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patladı. Kazanın yerinden fırladığı patlamada ortalık savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

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  • Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü
  • Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü
  • Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü
  • Buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre patlama dün öğle saatlerinde meydana geldi. Süt ve süt ürünleri üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde bulunan kazan dairesindeki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada kazan dairesinin duvarı yıkıldı. Yerinden fırlayan kazan ise beton duvarı yıkıp, çarptığı elektrik trafolarını parçaladı. Hızla ilerleyen kazan, diğer fabrikalara çarpmadan toprak zemine düştü.  Patlamada 200 metrelik alana yayılan parçalar, fabrikaya ait prefabrik yapılara da isabet etti. Camların kırıldığı patlamada çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. 

Fabrika sahibi Mahir Merkis, "Talihsiz bir kaza oldu. Buhar kazanımız infilak etti. Çok şükür can kaybı yok. Kimsenin burnu kanamadı. Maddi hasarımız var. İnşallah onu da en kısa zaman tedarik edip, işimize bakacağız. Sorunun nereden kaynaklandığını biz de anlayamadık" dedi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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