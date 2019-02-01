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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.02.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

200 kişi yan yana durup sıraya girdi... Metrelerce kuyruğun nedeni ise...

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200 kişi yan yana durup sıraya girdi... Metrelerce kuyruğun nedeni ise...

Bilecik'te metrelerce kuyruk oluşturan ilçe sakinleri askere giden Necati Dönmez için helallik vererek vedalaştı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde askere gidecek olan ilçe esnafı Ali Dönmez'in oğlu Necati Dönmez için ilçe halkı öğle namazı sonrası, bir ucu cami çıkışı diğer ucu çarşı merkezinde olan metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kuyruğun bir başından başlayarak yaklaşık 200 kişinin elini tek tek öpen Necati Dönmez, herkesten helallik istedi. Kuyruğun sonunda bekleyen ailesi ile vedalaşan genç askere gitmek için ilçeden ayrıldı. Bu esnada kuyrukta bulunanlar askere gidecek olan gence cep harçlığı vermeyi ihmal etmedi.

200 kişi yan yana durup sıraya girdi... Metrelerce kuyruğun nedeni ise...
"Benim için bu kadar toplanmış, çok mutluyum"

Askere giden Necati Dönmez vatani görevini yapmak üzerede ilçeden ayrıldığı belirterek, "Bu gelenek ilçemizde yıllardır devam ediyor. Her askere giden için bu olay ilçemizde yapılır. İlçeden çıkmadan ilçe halkı ile birlikte namaz kılarız, ardından herkes yan yana dizilir ve askere giden şahıs herkesin elini öper. Bu olay bugün de bana nasip oldu. Buraya gelen tüm büyüklerime çok teşekkür ederim. Bu kuyruğa Belediye Başkanımız İlhan Özden'de girdi. Onla da helalleştik, vedalaştık. Ben çok mutluyum hem askere gittiğim için hem de bana böyle bir veda olduğu için" dedi.

Vedalaşma ve helalleşmenin ardından Necati Dönmez dualar eşliğinde askere uğurlandı.

200 kişi yan yana durup sıraya girdi... Metrelerce kuyruğun nedeni ise...

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