200 kiloluk dana Ã§evirme alev aldÄ±

Afyonkarahisar'Ä±n tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla bu yÄ±l ilki dÃ¼zenlenen GASTRO Afyon UluslararasÄ± Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Kocatepe Ãœniversitesi (AKÃœ) Ahmet Necdet Sezer KampÃ¼sÃ¼ (ANS) BarÄ±ÅŸ ManÃ§o KÃ¼ltÃ¼r ParkÄ±'nda baÅŸladÄ±. Yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndan ustalarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Afyonkarahisar'Ä±n yÃ¶resel yemeklerinin Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± festival iÃ§in dana Ã§evirme hazÄ±rlandÄ±.

DANA BÄ°R ANDA ALEV ALDI

YaklaÅŸÄ±k 200 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki dana, festival iÃ§in hazÄ±rlanan sahnenin yanÄ±na kurulan sistemle piÅŸirilmeye baÅŸladÄ±. AltÄ±na yakÄ±lan ateÅŸ ve Ã¶zel dÃ¼zenekle Ã§evrilerek piÅŸirilen dana eti bir anda alev aldÄ±. GÃ¶revliler ve Ã§evredekiler alevleri sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§aba sarf etti. SoÄŸumuÅŸ kÃ¼l ve suyla yapÄ±lan mÃ¼dahale sonrasÄ± ateÅŸ ve alevler sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Dana Ã§evirmenin Ã¼zeri tamamen siyah tabakayla kaplanÄ±rken, Ã§evredekiler ise olayÄ± cep telefonlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

'BU PÄ°KNÄ°KLERDE DE BAÅžIMIZA GELÄ°R'

TÃ¼rkiye AÅŸÃ§Ä±lar Federasyonu GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Korkmaz, dananÄ±n yaÄŸlÄ± ve bÃ¼yÃ¼k olmasÄ±ndan dolayÄ± bir anda alev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Haliyle kor hazÄ±r halde yanmayÄ± bekliyor. YaÄŸlar inmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda kÃ¶zÃ¼n altÄ±ndaki kÃ¼lle birleÅŸince alev alÄ±r. Bu bizim pikniklerde de baÅŸÄ±mÄ±za gelir. Burada Ã¶nemli olan ateÅŸin iÃ§indeki havayÄ± almaktÄ±r" dedi.

















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