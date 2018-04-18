Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>200 kiloluk dana çevirme alev aldÄ±

    200 kiloluk dana Ã§evirme alev aldÄ±

    DHAÂ
    18.04.2018 - 15:30 | Son GÃ¼ncelleme:

    Afyonkarahisar'da bu yÄ±l ilki yapÄ±lan GASTRO Afyon UluslararasÄ± Turizm ve Lezzet Festivali iÃ§in hazÄ±rlanan 200 kiloluk dana Ã§evirme, bir anda alev aldÄ±. GÃ¶revliler ve Ã§evredekiler alevleri sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§aba sarf etti.

    Afyonkarahisar'Ä±n tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla bu yÄ±l ilki dÃ¼zenlenen GASTRO Afyon UluslararasÄ± Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Kocatepe Ãœniversitesi (AKÃœ) Ahmet Necdet Sezer KampÃ¼sÃ¼ (ANS) BarÄ±ÅŸ ManÃ§o KÃ¼ltÃ¼r ParkÄ±'nda baÅŸladÄ±. Yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndan ustalarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Afyonkarahisar'Ä±n yÃ¶resel yemeklerinin Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± festival iÃ§in dana Ã§evirme hazÄ±rlandÄ±.

    DANA BÄ°R ANDA ALEV ALDI

    YaklaÅŸÄ±k 200 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki dana, festival iÃ§in hazÄ±rlanan sahnenin yanÄ±na kurulan sistemle piÅŸirilmeye baÅŸladÄ±. AltÄ±na yakÄ±lan ateÅŸ ve Ã¶zel dÃ¼zenekle Ã§evrilerek piÅŸirilen dana eti bir anda alev aldÄ±. GÃ¶revliler ve Ã§evredekiler alevleri sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§aba sarf etti. SoÄŸumuÅŸ kÃ¼l ve suyla yapÄ±lan mÃ¼dahale sonrasÄ± ateÅŸ ve alevler sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Dana Ã§evirmenin Ã¼zeri tamamen siyah tabakayla kaplanÄ±rken, Ã§evredekiler ise olayÄ± cep telefonlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

    'BU PÄ°KNÄ°KLERDE DE BAÅžIMIZA GELÄ°R'

    TÃ¼rkiye AÅŸÃ§Ä±lar Federasyonu GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Korkmaz, dananÄ±n yaÄŸlÄ± ve bÃ¼yÃ¼k olmasÄ±ndan dolayÄ± bir anda alev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Haliyle kor hazÄ±r halde yanmayÄ± bekliyor. YaÄŸlar inmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda kÃ¶zÃ¼n altÄ±ndaki kÃ¼lle birleÅŸince alev alÄ±r. Bu bizim pikniklerde de baÅŸÄ±mÄ±za gelir. Burada Ã¶nemli olan ateÅŸin iÃ§indeki havayÄ± almaktÄ±r" dedi.

    200 kiloluk dana Ã§evirme alev aldÄ±

    200 kiloluk dana Ã§evirme alev aldÄ±

    200 kiloluk dana Ã§evirme alev aldÄ±

    Â 

    Etiketler: yangÄ±n , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri