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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

200 bisikletçi Halisdemir’e gidiyor

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200 bisikletçi Halisdemir’e gidiyor

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin seyrini değiştiren Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş şehit Ömer Halisdemir anısına İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu’ 3’üncü kez İstanbul’dan başladı. B

isiklet turuna 200 profesyonel bisikletçi katıldı. Dün Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan harekete geçen gönüllü bisikletçiler, Halisdemir’in Niğde Çukurkuyu’da bulunan kabrini ve ailesini ziyaret edecekler. Bisikletçiler, Niğde’ye gidene kadar uğrayacakları Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray’dan aldıkları toprakları Ömer Halisdemir’in mezarına bırakacak. 990 kilometre yol yapacak olan bisikletçilerin 15 Temmuz’da Niğde’ye varması bekleniyor.

200 bisikletçi Halisdemir’e gidiyor

Tura katılan bisikletçilerden 24 yaşındaki Osman Arslan, böyle bir etkinlik olmasından gurur duyduğunu belirterek, “Artık geleneksel hale geldi. Seneye de katılacağız” dedi. 16 yaşındaki Muhammed Çelik ise, şehit Ömer Halisdemir için Niğde’ye kadar pedal çevireceği için gururlu ve duygulu olduğunu söyleyerek, “Ailesini ziyaret edeceğiz, götürdüğümüz toprakları bağışlayacağız. Ailesi için de güzel olacağını düşünüyoruz” dedi. 50 yaşındaki Birol Çakır ise 15 temmuz şehitlerini anmak için bu etkinliğe katıldığını söyleyerek, “Türkiye’nin her yerinden gelen profesyonel bisikletçiler var. Tüm Türkiye olarak Niğde’ye gideceğiz diyebiliriz” dedi. 

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