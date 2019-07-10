200 bisikletçi Halisdemir’e gidiyor
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin seyrini değiştiren Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş şehit Ömer Halisdemir anısına İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu’ 3’üncü kez İstanbul’dan başladı. B
isiklet turuna 200 profesyonel bisikletçi katıldı. Dün Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan harekete geçen gönüllü bisikletçiler, Halisdemir’in Niğde Çukurkuyu’da bulunan kabrini ve ailesini ziyaret edecekler. Bisikletçiler, Niğde’ye gidene kadar uğrayacakları Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray’dan aldıkları toprakları Ömer Halisdemir’in mezarına bırakacak. 990 kilometre yol yapacak olan bisikletçilerin 15 Temmuz’da Niğde’ye varması bekleniyor.
Tura katılan bisikletçilerden 24 yaşındaki Osman Arslan, böyle bir etkinlik olmasından gurur duyduğunu belirterek, “Artık geleneksel hale geldi. Seneye de katılacağız” dedi. 16 yaşındaki Muhammed Çelik ise, şehit Ömer Halisdemir için Niğde’ye kadar pedal çevireceği için gururlu ve duygulu olduğunu söyleyerek, “Ailesini ziyaret edeceğiz, götürdüğümüz toprakları bağışlayacağız. Ailesi için de güzel olacağını düşünüyoruz” dedi. 50 yaşındaki Birol Çakır ise 15 temmuz şehitlerini anmak için bu etkinliğe katıldığını söyleyerek, “Türkiye’nin her yerinden gelen profesyonel bisikletçiler var. Tüm Türkiye olarak Niğde’ye gideceğiz diyebiliriz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle