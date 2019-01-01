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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

200 bin sandığı zimmetleyecek

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
200 bin sandığı zimmetleyecek

İYİ Parti’de bir taraftan CHP ile yapılan yerel seçimde güçbirliğinin il ve ilçelerle ilgili görüşmeleri devam ederken, diğer taraftan sandık güvenliği için strateji geliştiriliyor. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yerel seçime üç ay kala sandıkların güvenliğinin sağlanması için harekete geçildi.

Sandık güvenliği konusunda ciddi bir çalışma yürüten İYİ Parti, binlerce kişiyi eğitimden geçirecek. Eğitim kapsamında ilk olarak ‘eğiticilerin eğitimi’ yapıldı. 81 il ve 958 ilçeden belirlenen sandık güvenliğinden sorumlu temsilcilerin ilk eğitimleri tamamlandı. Eğiticiler, aldıkları eğitimler doğrultusunda bulundukları il ve ilçelerde çalışma yürütecek, gönüllüleri ve müşahitleri bilgilendirecek.

İl ve ilçelerde belirlenen sandık güvenliğinden sorumlu temsilciler, ocak ve şubat aylarında ikinci kez eğitime alınacak. Bu kişilere Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) genelgesine göre sandık güvenliği eğitimi de verilecek. İYİ Parti, seçim güvenliği konusunda görevlilerin eğitilmesinin yanı sıra sandıklarda ‘zimmet’ modeli de uygulayacak. Modele göre Türkiye çapındaki yaklaşık 200 bin sandık tek tek müşahitlere, sandık görevlilerine zimmetlenecek. 31 Mart günü binlerce sandık görevlisi kendisine emanet edilen sandıklara son ana kadar sahip çıkacak. Seçim öncesinden seçim sonrasına kadar, oyların sayılması, oy sayımı bittikten sonra yapılması gerekenler, tutanak tutma bu kişilerin en önemli görevi olacak.

VERİLER ANINDA MERKEZE

Yerel seçim için sandık sonuçlarının anlık olarak genel merkeze ulaşması için de kapsamlı bir sistem kuruluyor. Müşahitler kendilerine zimmetlenen sandıklardaki sonuçları kurulacak online sisteme girecek. Sisteme girilen veriler genel merkezden anında görüntülenecek, YSK’nın sonuçlarıyla da karşılaştırılacak.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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