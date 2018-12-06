200 aday açıklanacak
CHP’de yeni aday isimlerinin oylanarak açıklanacağı Parti Meclisi (PM) bugün toplanacak. PM’de, içinde bazı büyükşehir ve illerin de olduğu 200’ün üzerinde aday isminin açıklanması bekleniyor.
Kritik PM öncesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından oluşan dar bir grupla aday isimleri üzerine çalışma yürüttüğü öğrenildi.
CHP ile İYİ Parti’nin işbirliği görüşmelerinde teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından karar aşamasına gelindi. İki partinin müzakereler sonrası hazırladığı raporları birbirlerine sunduğu öğrenildi.
Ankara’da CHP’nin İYİ Parti’yi, raporunda yer verdiği bir anketle ikna edeceği konuşuluyor. CHP ve İYİ Parti işbirliği müzakerelerini yürüten Bülent Tezcan’ın Kılıçdaroğlu’na sunduğu iki sayfalık raporda Ankara için özel bilgilerin yer aldığı öğrenildi.
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