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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
22.12.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

20 yıllık kâbus... Dehşeti yaşadılar

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Adana’da bir kişi, kendisinden tehditle 350 TL isteyen şahsı vurarak öldürdüğü iddiası ile tutuklandı. Ölen şahsın 20 yıl önce katil zanlısını yine para yüzünden bacaklarından vurduğu öne sürüldü.

Olay, 18 Aralık günü Seyhan ilçesi Barış Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otogarda temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Tanrısever sürekli para istediği mobilyacı Eray Ç.’den 350 lira istedi. Tanrısever, 01 US 790 plakalı otomobiliyle olayın meydana geldiği noktaya gelerek aracını park etti. Eray Ç.’nin yanına geldiğini gören Tanrısever, otomobilin penceresini hafifçe araladı. İki arkadaş tartışmaya başladı. 

O esnada elini beline atan Mehmet Tanrısever’in silah çıkardığını zanneden Eray Ç., yanında getirdiği tabancasını çıkardı. İki kişi boğuşmaya başlayınca tabanca bir anda patladı. Silahtan çıkan mermi önce Eray Ç.’nin avuç içinden girip çıktıktan sonra araç içinde bulunan Mehmet Tanrısever’in boğazına saplandı. Eray Ç., yaralı halde olay yerinden kaçarken şoför koltuğuna yığılıp kalan Tanrısever için çevrede bulunan vatandaşlar sağlık ekibi çağırdıktan sonra polise haber verdi. 

Boğazından vurulan Tanrısever, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği katil zanlısı Eray Ç.’yi yarım saat içinde yaralı halde yakaladı. Tedavi altına alınan Ç.’nin yaralı eli pansuman edildi. 

Katil zanlısı, Mehmet Tanrısever’in sürekli kendisinden para istediğini ve 20 yıl öncede para vermediği için bacaklarından vurulduğunu ileri sürdü. Hastanede tedavisi sona eren Eray Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

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