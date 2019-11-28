20 yıldır küs oldukları üvey ağabey ikiz kardeşlerin başını yaktı!

JANDARMA Genel Komutanlığı’na bağlı JSGA geçen yıl sözleşmeli uzman erbaş alımı yaptı. Akademi’nin düzenlediği sınava Afyon’da yaşayan Sinan ve Cihan Çakır da katıldı. İki kardeş sınavı kazandı.

Her iki isim, yapılan sağlık testlerini geçti. İki kardeş, atama işlemlerinin sonucunu beklemek üzere memleketlerine döndü. Bu süreçte, alımı yapacak olan Akademi, diğer başvurucular gibi Çakır kardeşler için de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptı. İki kardeş için de sonuç ‘olumsuz’ çıktı. Durum, Çakır kardeşlere SMS ile bildirildi. Çakır kardeşler, kendilerine yönelik olumsuz kararın sebebini öğrenmeye çalışsa da sonuç alamadı.

Çakır kardeşler alınan kararın iptali için dava açtı. Sinan Çakır’ın davası Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde, Cihan Çakır’ın davası ise Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Yargılama sürecinde, Çakır kardeşlerin atama işleminin neden yapılmadığı da ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı adına mahkemeye sunulan savunmada, ikizlerin, İzmir’de yaşayan üvey kardeşleri G. Çakır’ın, FETÖ’den kapatılan bir derneğin üyesi olduğu, bu nedenle atama işlemlerinin yapılmadığı bildirildi.

YAKINLARINI DA SORUŞTURULUYOR

Komutanlık savunmasında ayrıca, “Güvenlik soruşturması yapılırken, sadece davacının durumu değil, içinde bulunduğu ortam da değerlendiriliyor” denildi. Yapılan yargılamalar sonrası ilk olarak Cihan Çakır’ın davası sonuçlandı. Anılan davada, mahkeme Çakır’ın yürütmeyi durdurma talebini geri çevirdi. Sinan Çakır’ın davasına bakan mahkeme ise, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HAKKANİYETLE BAĞDAŞMAZ

Mahkemenin verdiği kararda özetle şöyle denildi: “Yargıtay ve Danıştay içtihatlarına göre, derneğe üye olma tek başına güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandıramaz.

UYAP kayıtlarına göre G. Çakır farklı anneden olma üvey kardeş. Yine UYAP kayıtlarına göre G. Çakır, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık memuru olarak görev yapıyor. Üvey kardeş halen aktif görev yaparken, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması hakkaniyetle bağdaşmaz.”

Kararda, dava konusu işlemde gecikme yaşanmasının telafisi güç zararlara neden olabileceği kaydedildi. Bu karar sonrası, Sinan Çakır’ın avukatı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne yeniden başvurarak, müvekkili ile ilgili atama işleminin yapılmasını talep etti.

ÜVEY KARDEŞLER 20 YILDIR KÜS

HAKKINDA yürütmeyi durdurma kararı verilen Sinan Çakır’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş “Ortada bir olay var. Ancak iki farklı mahkemeden iki ayrı karar çıkabildi. Üstelik, ikizlerin, üvey kardeşleri de bir iletişimi yok. Taraflar 20 yıldır küs. Üvey kardeş G. Çakır, ne babası ile ne de üvey kardeşleri ile konuşuyor. Yürütmeyi durdurmaya yönelik karar bizce de hakkaniyetli.

Kaldı ki, ceza yargısının şahsiliği ve idari işlemin tarafsızlığı gereği, hiç kimse birinci derece aile bireyinin fiilinden ötürü ne idari nede cezai olarak sorumlu tutulamaz. İdare eşit ve adil işlem yapma prensibi gereği hukuk kurallarına uymak zorunda” dedi.