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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
28.11.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

20 yıldır küs oldukları üvey ağabey ikiz kardeşlerin başını yaktı!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
20 yıldır küs oldukları üvey ağabey ikiz kardeşlerin başını yaktı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) geçen yıl yaptığı uzman erbaş alım sınavını kazanan Afyonlu ikizler Sinan ve Cihan Çakır, güvenlik soruşturmasına takıldı. İki kardeşin kuruma alınmamasının gerisinde, üvey kardeşleri G. Çakır’ın, FETÖ’den kapatılan bir derneğe üyeliği neden oldu. İkizler, kendileri ile ilgili alınan kararın iptali için dava açtı. İki kardeşin davası, iki ayrı mahkemede görüldü. Kardeşlerden Sinan Çakır’ın açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirken, aynı adliyede bulunan bir diğer mahkeme Cihan Çakır’ın talebini geri çevirdi. Bu arada, ikizlerin güvenlik soruşturmasına takılmasına sebep olan üvey kardeş ise bir üniversite hastanesinde sağlık memuru olarak çalışmaya devam ediyor.

JANDARMA Genel Komutanlığı’na bağlı JSGA geçen yıl sözleşmeli uzman erbaş alımı yaptı. Akademi’nin düzenlediği sınava Afyon’da yaşayan Sinan ve Cihan Çakır da katıldı. İki kardeş sınavı kazandı.

Her iki isim, yapılan sağlık testlerini geçti. İki kardeş, atama işlemlerinin sonucunu beklemek üzere memleketlerine döndü. Bu süreçte, alımı yapacak olan Akademi, diğer başvurucular gibi Çakır kardeşler için de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptı. İki kardeş için de sonuç ‘olumsuz’ çıktı. Durum, Çakır kardeşlere SMS ile bildirildi. Çakır kardeşler, kendilerine yönelik olumsuz kararın sebebini öğrenmeye çalışsa da sonuç alamadı.

Çakır kardeşler alınan kararın iptali için dava açtı. Sinan Çakır’ın davası Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde, Cihan Çakır’ın davası ise Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Yargılama sürecinde, Çakır kardeşlerin atama işleminin neden yapılmadığı da ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı adına mahkemeye sunulan savunmada, ikizlerin, İzmir’de yaşayan üvey kardeşleri G. Çakır’ın, FETÖ’den kapatılan bir derneğin üyesi olduğu, bu nedenle atama işlemlerinin yapılmadığı bildirildi.

YAKINLARINI DA SORUŞTURULUYOR
Komutanlık savunmasında ayrıca, “Güvenlik soruşturması yapılırken, sadece davacının durumu değil, içinde bulunduğu ortam da değerlendiriliyor” denildi. Yapılan yargılamalar sonrası ilk olarak Cihan Çakır’ın davası sonuçlandı. Anılan davada, mahkeme Çakır’ın yürütmeyi durdurma talebini geri çevirdi. Sinan Çakır’ın davasına bakan mahkeme ise, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HAKKANİYETLE BAĞDAŞMAZ
Mahkemenin verdiği kararda özetle şöyle denildi: “Yargıtay ve Danıştay içtihatlarına göre, derneğe üye olma tek başına güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandıramaz.

UYAP kayıtlarına göre G. Çakır farklı anneden olma üvey kardeş. Yine UYAP kayıtlarına göre G. Çakır, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık memuru olarak görev yapıyor. Üvey kardeş halen aktif görev yaparken, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması hakkaniyetle bağdaşmaz.”

Kararda, dava konusu işlemde gecikme yaşanmasının telafisi güç zararlara neden olabileceği kaydedildi. Bu karar sonrası, Sinan Çakır’ın avukatı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne yeniden başvurarak, müvekkili ile ilgili atama işleminin yapılmasını talep etti.

ÜVEY KARDEŞLER 20 YILDIR KÜS
HAKKINDA yürütmeyi durdurma kararı verilen Sinan Çakır’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş “Ortada bir olay var. Ancak iki farklı mahkemeden iki ayrı karar çıkabildi. Üstelik, ikizlerin, üvey kardeşleri de bir iletişimi yok. Taraflar 20 yıldır küs. Üvey kardeş G. Çakır, ne babası ile ne de üvey kardeşleri ile konuşuyor. Yürütmeyi durdurmaya yönelik karar bizce de hakkaniyetli.

Kaldı ki, ceza yargısının şahsiliği ve idari işlemin tarafsızlığı gereği, hiç kimse birinci derece aile bireyinin fiilinden ötürü ne idari nede cezai olarak sorumlu tutulamaz. İdare eşit ve adil işlem yapma prensibi gereği hukuk kurallarına uymak zorunda” dedi.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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