20 yılda 2.4 derece arttı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü'ne ait son 20 yıllık uydu görüntülerini incelediklerini, göldeki yüzey suyu sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle ekosistemde olumsuzluklar meydana geldiğini söyledi. Dünyadaki su sıcaklıklarının giderek arttığını, su kaynaklarının debilerinde ise ciddi azalmaların meydana geldiğin anlatan Akkuş, şöyle konuştu:



ŞEHİRE KAR YAĞMADI

"İlk kez Van merkezde kar yağmadan bir kış geçirdik. Bunun Van Gölü'ne etkisini incelemek için de geçmiş yıllardaki verilere baktık. Son 20 yıllık uydu görüntülerine baktığımızda gölün aralık ve ocakta yüzey suyunun sıcaklık ortalamalarında 2.4 derecelik bir artış yaşanmış. Van Gölü gibi yüksek enlemlerde yer alan göllerde sıcaklık +4 dereceye düştüğü zaman yüzey suları ile dip suları yer değiştiriyor. Bu da besin zincirine organik madde girerek ekosistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Fakat bu sene Van Gölü soğumadı. Mart itibariyle gölün yüzey suyu sıcaklığı 7.2 ila 8 derecelerde seyrediyor. Bu durum da besin zincirinde sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Yüzey suyu sıcaklık ortalaması son 20 yılın en yüksek seviyesinde.”



