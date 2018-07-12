20 yıl önce oğullarını şehit eden teröristin öldürüldü!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde yapılan operasyonda, 'terörden arananlar listesi'nde 'Kırmızı' kategoride yer alan, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'Garzan eyaleti sorumlusu', 'Welat Gever' kod adlı Sefer Açar'ın da aralılarında bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Açar'ın, 1998 yılında Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında, Sikorsky jandarma helikopterinin, terör örgütü PKK mensuplarınca düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu ve 20 yıl sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sefer Açar'ın üzerinden çıkan ve 1998'de tedavülde olan 500 bin TL'nin üzerinde 'Herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır 11-27-1998' yazdığı tespit edildi.

AİLEYE HABER VERİLDİ

1998 yılındaki saldırıda şehit olanlardan Jandarma Hava Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Mithat Akça'nın Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyünde yaşayan babası Ramazan ile annesi Fatma Akça'ya, oğullarını şehit eden teröristin öldürüldüğü haberi verildi. Ağlasun İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Türk ve beraberindeki askeri erkanın haber verdiği Fatma Akça, oğlunun fotoğrafını öperken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teşekkür edip, çocuklarının kanının yerde kalmadığını aktardı. Akça çifti, daha sonra oğullarının Mamak köyündeki mezarına giderek, dua etti.





'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ'

Askere teşekkür eden Ramazan Akça, "Bugün oğlumuzu şehit eden teröristin öldürüldüğü haberini aldık. Çok mutluyuz. Bugün bizim bayramımız. Allah devletimize zeval vermesin. Askerimiz sağ olsun" diye konuştu.

Şehidin kardeşi Ali Akça (46) ise "Bugün çok mutluyuz. Bundan büyük bir haber olamaz. Kardeşimi şehit eden teröristin vurulmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

'HABERİ DUYUNCA ÇOK SEVİNDİM'

Türk askeriyle gurur duyduklarını dile getiren Fatma Akça da "Allah'a şükür, bugün çok mutluyuz. Bugün bizim bayramımız. Allah devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza zeval vermesin. Haberi duyunca çok sevindim. Bizi nasıl yaktılarsa onlar da yandı, gitti. Askerimizle gurur duyduk" diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ise "20 yıl önce şehit edilen Mithat Akça kardeşimizi şehit eden teröristlerin öldürüldüğünü öğrendik. Bizim için çok büyük bir sevinç kaynağı. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, polisimiz, şehitlerimizin intikamını er veya geç alacaktı. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.