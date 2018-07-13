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    20 yıl önce 15 askeri şehit etmişti... Öldürüldü

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    13.07.2018 - 00:47 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin ‘Kırmızı’ kategorisinde bulunan ve başına 4 milyon lira ödül konulan, terör örgütü PKK elebaşlarından Sefer Açar öldürüldü. Terörist Açar’ın, 1998’de Sikorsky tipi jandarma helikopterinin düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

    Son dönemlerde yapılan operasyonlarda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK’nın ‘Türkiye içinde büyük bir eylem planladığı’ istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Eylem hazırlığındaki terörist grubun Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde olduğu bilgisi üzerine Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İHA ve SİHA destekli operasyon başlattı. Operasyonda 10 terörist öldürüldü.

    Öldürülen 10 teröristten birinin, başına 4 milyon lira ödül konulan Sefer Açar olduğu anlaşıldı. Açar’ın, 27 Kasım 1998’de Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Sikorsky tipi jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehit verilen terör saldırısının sorumlusu olduğu belirlendi.

    Açar’ın, üzerinde “Herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır 11-27-1998” notu yazılı, 1998’de tedavülde olan 500 bin lirayı 20 yıldır sakladığı kaydedildi.

    PKK’nın Türkiye içindeki elebaşlarından Açar, toplam 18 suçtan aranıyordu.

    20 yıl önce 15 askeri şehit etmişti... Öldürüldü
    TERÖRİST Açar’ın üzerinden, helikopter saldırısıyla ilgili not yazıp 20 yıldır sakladığı para çıktı. Açar, 4 milyon lira ödülle aranıyordu.

    Etiketler: terör operasyonları , gazetehaberleri
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