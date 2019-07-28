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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.07.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

20 yaşındaki genci gözünden yaraladı! Polis linçten zor kurtardı

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20 yaşındaki genci gözünden yaraladı! Polis linçten zor kurtardı

Erzurum'da tartıştıkları Ömer Faruk Özcan'ı (20), muşta ile gözünden yaralayan 3 yabancı uyruklu kişiden biri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Araya giren polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi kent merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta yürüyen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, bilinmeyen nedenle tartıştığı Ömer Faruk Özcan'ı cebinden çıkardığı muşta ile gözünden yaraladı.

Olay gören çevredekiler gence yardım etti. Bu sırada yabancı uyruklu 2 kişi olay yerinden kaçarken, birini yakalayan kalabalık linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Yabancı uyruklu genci kalabalığın elinden cop kullanarak alabildi. Polis otosuna bindirilen genç, olay yerinden uzaklaştırıldı. Gelen takviye kuvvet ise toplanan kalabalığı dağıttı.

20 yaşındaki genci gözünden yaraladı Polis linçten zor kurtardı

Linç edilmek istenen kişi ile olaydan sonra kaçan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan'ın tedaviye alındığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

 

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