20 uçakla ‘derin’ harekât
TÜRKİYE-Suriye sınır hattında Fırat’ın doğusuna yapılacak harekâtta, terör örgütü PYD/YPG/PKK’nın Kuzey Irak’tan lojistik destek almasını önlemek amacıyla Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının önceki gece Sincar ve Karacak Dağı’nı hedef aldığı kapsamlı taarruzun ayrıntıları belli oldu.
Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye sınırına yaklaşık 85-90 kilometre uzaklıkta olan Sincar ile 165-170 kilometre uzaklıkta, PKK’nın insan kaynağı olarak kullandığı Mahmur Kampı yakınındaki Karacak Dağı’nın hedef alındığı harekâta, farklı muharip filo komutanlıklarından F-16 ve F-4 2020 tipi 20 kadar savaş uçağı katıldı. Bir havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (AWACS) ile tanker uçakları da harekât boyunca havadaydı. Türk savaş uçakları, 165-170 kilometre uzaklıktaki Karacak Dağı’ndaki PKK kamplarını vurarak, son yılların sınır ötesindeki en derin operasyonlarından birini yaparken, tanker uçakları da savaş uçaklarının yakıt ikmali için görev aldı. Karacak ilk kez Türk savaş uçaklarının hedefi olurken, harekât kapsamında hazırlanan yedek uçaklar da belirlenen bölgelerde pist başında hazır bekletildi. İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı harekâtta terör örgütüne ait 30’dan fazla hedef vuruldu. Barınak, mağara ve sığınaklarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.
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