20 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'da, haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun bin 237'nci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun, bin 237'nci hafta çekilişi noter huzurunda yapıldı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye geçtiğimiz hafta 1 talihlinin yüzünü güldürmüştü. Çekiliş sonucu, MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. İşte, 20 Temmuz 2019 tarihli bin bin 237'nci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
Sayısal Loto oyununun 1237. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 929 bin 500 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 5 bin 313 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 296 kişi 76 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 847 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Osmaniye'nin merkez ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte, toplam 4 milyon 647 bin 488 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 542 bin 906 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 860 bin 645 lira 97 kuruş kamuya aktarılacak.
20 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 237'nci haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 6 - 13 - 21 - 24 - 36 - 48
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1236. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 4 bin 961 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 862 kişi 83 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 74 kişi 12 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte, toplam 6 milyon 344 bin 911 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 109 bin 274 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 620 bin 143 lira 41 kuruş kamuya aktarılacak.
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