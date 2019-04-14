1969 yılında Ay'a ilk çıkan insan kimdir?
11 uzay gemisiyle Ay görevi kapsamında yolan çıkan kişi 20 Temmuz 1969 yılında Ay'a ilk çıkan insan olarak bilinmektedir.Tarihe adını yazdıran bu kişi günümüzde hala merak edilmekte. Peki 2012 yılında hayatını kaybeden ve 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ilk çıkan insan kimdir?
Ay görevi kapsamında Apollo 11 uzay gemisi ile yola çıkan kişi, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçmiştir. 2012'de yaşamını yitiren bu kişi hala günümüzde binlerce kişiye ismini duyuruyor. Peki, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan kimdir?
Ay'a ayak basan ilk insan Neil Louis Armstrong’tur, Ay'a ilk ayak basan insan olarak adını duyuran Neil Armstrong, 5 Ağustos 1930'da Wapakoneta, Ohio'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. İlk ve orta öğrenimi sırasında izcilik yaptı. Purdue Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okudu. Kore üzerinde Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak 78 saat uçuş yaptı. 1956 yılında evlendi, eşinden üç çocuğu oldu. ABD uzay programına astronot olarak katılmak için başvurdu, denemelerden başarıyla geçti. Gemini 8 uçuşuyla ilk kez uzaya gitti. 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan oldu.
Armstrong 1971 yılında NASA'dan ayrılarak Cincinnati Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1979 yılına kadar uzay mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışmıştır. 1985'ten 1986'ya kadar Uluslararası Uzay Komisyonu'nda hizmet verdi. 1986 yılında Challenger kazasının araştırma komisyonuna başkan yardımcısı olarak atandı.
7 Ağustos 2012'de tıkanan kalp damarlarının açılması için ameliyat olan Armstrong, 25 Ağustos 2012'de hayata gözlerini yumdu
Yorumları Göster
Yorumları Gizle