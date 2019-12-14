20 öğretmenden 1’i ilkyardım eğitimi alıyor

Öğretmenler ve okul yöneticileri bu durumlarda ne yapabileceklerini Kızılay’a sordu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınan bilgiye göre, okullarda her 20 çalışandan 1’i, meslek liselerinde ise 15 çalışandan 1’i ilkyardım eğitimi almak zorunda.

İki çocuğun ölümüyle birlikte okullarda acil müdahale konusu da gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınan bilgiye göre, okullarda her 20 çalışandan 1’i ilkyardım eğitimi alan personelden oluşuyor. Meslek liselerinde ise 15 çalışandan 1’i ilkyardım eğitimi almak zorunda. Her ilde bir tane olmak üzere 83 ilkyardım eğitimi merkezi var. 403 yetkili ilkyardım eğitimcisi görev yapıyor. Bu eğitimciler ‘eğitici eğitimleri’nde görev alıyor. Yani, öğretmenlere ilkyardım eğitimini anlatacak eğiticileri yetiştiriyorlar. İlk yardım eğitimlerinde başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı tarafından sertifika veriliyor.

ACİL MÜDAHALE GRUPLARI VAR

Bir meslek lisesi okul müdüründen edindiğimiz bilgilere göre, okullarda öğretmen ve yöneticilerin de yer alabildiği ‘acil müdahale’ grupları oluşturuluyor. Bu gruplar, eğitim öğretim dönemi başında öğretmenler kurulunda alınan kararla belirleniyor. Öğretmenler gönüllülük esasına göre Yeşilay, sivil savunma, yangın müdahale gibi gruplara seçiliyor. Acil müdahale grubundaki öğretmenler acil ilkyardım sertifikası olanlardan seçiliyor, yoksa da eğitim alarak bu sertifikaları edinmeleri sağlanıyor. Acil bir durumda bu öğretmenler ambulans gelene kadar öğrenciye müdahale ediyor.

HİZMETLİ VE ŞOFÖR DE...

Kızılay İlkyardım Birimi Yöneticisi Elif Taşkın Aytekin, olayın ardından çok sayıda telefon aldıklarını belirtti. Özellikle öğretmenler ve okul yöneticilerinden eğitim alma konusunda talebin arttığını belirten Aytekin, şöyle konuştu:

“Hem MEB hem de Kızılay olarak okullarda öğretmenlere eğitim veriyoruz. Program iki gün 16 saat sürüyor. Ancak ciddi anlamda birebir eğitim alınması gerekir. Hayatını kaybeden çocuk önce okul bahçesinde hizmetli personelden yardım istemiş. Bilinç var ama solunumu duruyor. Konuşamadığı için elini boynuna götürmüş. Sadece öğretmenlerin değil, servis şoförleri, hizmetli personelin de eğitim alması gerekir. Boğaza cisim kaçma dışında okullarda en sık rastlanan olaylar düşmeler, yaralanmalar, şeker hastası çocuklar varsa şeker düşüklüğü, sara nöbeti, burun kanaması... Bu gibi durumlarda ne yapacağını öğrenmek isteyenler www.ilkyardım.org.tr adresinden ve mobil uygulamayı ücretsiz indirip her adımı izleyebilirler.”

TIKANMA ANINDA NE YAPILMALI?

- Kızılay’ın verdiği bilgilere göre solunum yolu, kısmi ve tam tıkanma olarak iki şekilde tıkanabiliyor. Kısmi tıkanmada az da olsa hava geçişi oluyor. Kişi öksürebiliyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor. İlk yardım olarak kişiye dokunulmadan öksürmesi teşvik ediliyor. Tam tıkanma halinde ise hava girişi tamamen engelleniyor. Kişi nefes alamıyor, acı çeker gibi ellerini boynuna götürüyor, konuşamıyor, rengi morarıyor. Yetişkin ve çocuklarda tam tıkanmada izlenmesi gereken ilkyardım kuralları şöyle:

1- Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.

2- Bilinci kontrol edilir.

3- Sırtına iki kürek kemiği arasına 5-7 kez vurulur.

4- Cismin çıkıp çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.

5- Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

6- Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

7- Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.