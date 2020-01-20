20 Ocak son depremler listesi! Bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu sorusu, 20 Ocak Pazartesi gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 20 Ocak tarihli son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.20 12:04:11 37.2410 28.2662 0.0 -.- 1.5 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.01.20 10:50:00 39.9143 30.4235 5.0 -.- 2.4 -.- KARACOBANPINARI-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.01.20 09:53:04 38.5975 31.3030 6.2 -.- 2.1 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.01.20 08:18:35 37.6678 29.7693 19.2 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2020.01.20 06:54:35 39.0572 27.8528 8.5 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.20 06:05:07 39.0480 27.8443 9.7 -.- 3.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.20 05:00:00 35.7440 32.5443 8.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.20 04:32:45 38.0163 42.8723 5.0 -.- 1.6 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2020.01.20 04:05:22 37.8067 29.6022 5.4 -.- 2.1 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.01.20 03:42:07 37.4363 36.3345 7.7 -.- 1.4 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.01.20 03:12:55 40.7950 32.8517 3.2 -.- 1.7 -.- KIREMITCI-CERKES (CANKIRI) İlksel

2020.01.20 03:08:29 39.9043 30.4515 6.2 -.- 2.3 -.- BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.01.20 02:45:36 37.8130 27.7183 5.4 -.- 1.2 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2020.01.20 02:36:18 39.0080 31.7673 4.4 -.- 1.9 -.- CELTIK (KONYA) İlksel

2020.01.20 00:40:54 37.7963 29.5995 8.1 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel