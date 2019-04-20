20 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun, bin 211'inci hafta çekilişi MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde, noter huzurunda yapıldı. Çekiliş sonucu, MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'nun 17 Nisan tarihli son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 860 bin 281 lira 76 kuruş bu çekilişe devretmişti. Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun bin 211'inci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. İşte, 20 Nisan 2019 tarihli bin 211'inci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
20 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 211'inci haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 7 - 26 - 30 - 36 - 43 - 49
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