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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

20 Nisan Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

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20 Nisan Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

20 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 20 Nisan Cumartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar

Son depremler, 20 Nisan Cumartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 20 Nisan tarihli son depremler listesi;

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:01:39 38.6605 25.3995 9.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
06:31:59 37.4342 29.4332 14.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
06:25:11 36.3157 34.1943 14.9 -.- 2.0 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
06:22:15 36.4438 28.6870 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:59:18 36.3330 34.2010 3.7 -.- 1.8 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
04:42:34 36.3543 34.2017 9.2 -.- 1.9 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN)
04:39:27 38.4765 39.2248 5.0 -.- 3.7 3.8 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
03:52:56 36.3707 34.1700 13.2 -.- 1.6 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN)
03:16:57 36.8625 27.1952 4.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:11:52 40.5868 28.9717 12.1 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
03:11:16 38.8772 32.7762 11.6 -.- 1.4 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA)
02:41:03 38.7735 38.1230 2.2 -.- 2.1 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
02:10:35 38.7100 38.2073 5.0 -.- 3.7 3.8 ASAR-ARGUVAN (MALATYA)
02:07:04 36.4618 28.7055 1.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
02:05:05 39.7947 38.7802 11.2 -.- 2.4 -.- DEREBASI-REFAHIYE (ERZINCAN)
01:50:51 39.0832 26.7440 7.0 -.- 2.1 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
00:38:57 40.8445 27.7483 14.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI
00:38:15 36.4842 28.7217 9.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ

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